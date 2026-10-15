La Audiencia publica la lista de los 700 cántabros candidatos a jurado para 2027 y 2028

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SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha publicado la lista provisional de los 700 cántabros candidatos a jurado popular para los procesos judiciales de los años 2027 y 2028.

El listado de los candidatos seleccionados mediante un sorteo celebrado el 16 de septiembre en la Audiencia Provincial ha sido publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Puede consultarse en el enlace: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob... .

La lista está integrada por 700 personas pero suele reducirse por motivos de incompatibilidades o excusas por parte de quienes les ha tocado ser miembro del jurado.

Los candidatos a jurados se extraen del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, que se realiza sobre las personas mayores de 18 años.

Para poder formar parte de un jurado es necesario ser español y mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de los derechos políticos, saber leer y escribir, estar empadronado en cualquiera de los municipios de la provincia y/o comunidad en la que se ha cometido el delito y no estar física ni psíquicamente incapacitado para el desempeño del cargo.

Para excusarse de ser jurado se puede alegar, entre otras cosas, ser mayor de 65 años o persona con discapacidad, haber desempeñado funciones de jurado en los cuatro últimos años, que el desempeño del cargo cause graves trastornos como consecuencia de las cargas familiares, residir en el extranjero o desempeñar un trabajo relevante de interés general.