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SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado la decisión de la titular de la Plaza Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Santander, que denegó la suspensión de las penas de prisión a las cuatro trabajadoras del laboratorio del Hospital Comarcal Sierrallana de Torrelavega que fueron condenadas por delitos de coacciones a sus compañeros.

En un auto notificado este martes, la Sección Tercera señala que "formalmente concurrirían los requisitos" para conceder la suspensión de la pena de de cárcel, pero "materialmente" no tienen un derecho a que se les conceda tal beneficio, pues "no es concesión automática y constituye una facultad potestativa del juez".

El tribunal añade en su resolución que "son precisamente la naturaleza del hecho y la conducta de las condenadas los elementos que han de alzaprimarse para denegar los beneficios de la suspensión de la condena".

Así, "basta leer los hechos para colegir la gravedad de la conducta" que ha derivado en varios delitos durante "un largo periodo de tiempo" y que "han afectado seriamente a muchas personas".

Finalmente, añade que "no se aprecia acto alguno de contrición, pese a la gravedad de los hechos y la pluralidad de perjudicados".

HOSTIGAMIENTO.

Las cuatro funcionarias del laboratorio de anatomía patológica de Sierrallana fueron condenadas en enero de 2024 por el entonces Juzgado de lo Penal 3 de Santander por delitos de coacciones hacia compañeros de trabajo que fueron pasando por el servicio desde 2011, tras años "hostigando a quienes no seguían sus directrices".

La magistrada impuso a tres de las cuatro procesadas una pena de cinco años y tres meses de prisión y 14.400 euros de multa, al considerarlas autoras de seis delitos de coacciones. Y a la cuarta de las acusadas le atribuyó cinco ilícitos, penados con tres años y medio de cárcel y la misma multa.

Además, las cuatro debían indemnizar de manera conjunta y solidaria con 7.343 euros a uno de los coordinadores del servicio y a una técnico, como perjudicados; y las tres primeras deberán indemnizar además a otra de las coordinadoras del laboratorio en 6.281 euros, por los daños sufridos.

GRUPO DE PRESIÓN Y PODER.

Según los hechos probados en la sentencia condenatoria, las cuatro mujeres formaron "un grupo ligado por una íntima amistad que funcionaba como grupo de presión y poder sobre el resto de personas que fueron trabajando en el laboratorio de anatomía patológica del hospital de Sierrallana".

"Para conseguir el ejercicio de su voluntad en la forma de realizar y organizar el trabajo, fueron excluyendo y hostigando a todos aquellos que no quisieran seguir sus directrices".

Así, las cuatro lograron "consolidar su puesto de trabajo" en el laboratorio, "debido a su actuación conjunta, que ha llevado a otros trabajadores, con mejores puestos en las listas de contratación que ellas, a cesar o rechazar contratos a fin de evitar padecer la presión y hostigamiento en el trabajo".

Según la magistrada, su actitud fue especialmente "beligerante" con los coordinadores del servicio, de quienes "desoían sus directrices, les ridiculizaban o desprestigiaban su trabajo". Y hacia el resto de compañeros que les resultaban "un estorbo" fue la de faltar al respeto "de manera constante".

Consideró así la existencia de un "grave conflicto" que viene "de años atrás y que era plenamente conocido en todo el hospital", ya que "ha llegado hasta las más altas instancias, tales como gerentes, jefes del servicio, de sección y directores médicos, así como al servicio de prevención de riesgos laborales".

PETICIÓN DE SUSPENSIÓN Y DENEGACIÓN.

La jueza ya denegó, en noviembre de 2025 y en marzo de este año, la suspensión de la pena de prisión -ordinaria o extraordinaria- solicitada por las cuatro trabajadoras al considerar que no se daban todos los requisitos necesarios, pues si bien se trata de presas primarias, la suma de las penas por las que fueron condenadas supera "de forma muy sustancial" el límite de dos años establecidos para la suspensión.

La primera vez apuntó que el hecho de que siguieran trabajando en el mismo puesto "genera un riesgo más que evidente de que las conductas puedan reiterarse", al tiempo que "deja en evidente desprotección a quienes se acreditó fueron víctimas de su actuación delictiva".

Y en la segunda ocasión, cuando tres estaban en Valdecilla y la que que seguía en Torrelavega con dos víctimas había pedido el traslado a Santander, concluyó que esto no garantizaba que no haya posibilidades de coincidir con las víctimas, y se favorecía además "que actúen como grupo".