Ayuntamiento y Banco Santander colaborarán para el impulso de startups vinculadas al CIE

Igual e Iturbe en la firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y Banco Santander han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de startups vinculadas al Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), en el marco de un convenio firmado por la alcaldesa, Gema Igual, y el director de Territoriales de la entidad bancaria en España y director de Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe.

En nota de prensa, Igual ha detallado que el objetivo del mismo es promover el acceso de startups alojadas o vinculadas al CIE a los productos que Banco Santander ofrece para este tipo de negocios, que priorizan el emprendimiento innovador.

Entre ellos se encuentra la posibilidad de financiación sin avales personales en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), la oferta de servicios bancarios digitales avanzados, el asesoramiento personalizado y el acceso a la red de inversión y networking de la entidad bancaria.

Además, se facilitarán jornadas, talleres o sesiones informativas conjuntas para capacitar y asesorar a startups en materia de financiación y atracción de inversión.

La alcaldesa ha destacado la importancia que tienen este tipo de convenios en la estrategia municipal para fomentar el emprendimiento local, el desarrollo del talento y la promoción de la economía local.

"Queremos que quienes tengan una idea de negocio, e iniciativa para sacarlo adelante, dispongan de las mejores condiciones para desarrollarlas y consolidarlas", ha señalado.

Por ello, Igual ha resaltado que "alianzas como la que sellamos con Banco Santander generan un impacto muy valioso en nuestras políticas de empleo y apoyo al emprendimiento".

Por su parte, Iturbe ha indicado que en Banco Santander se cree "en el talento emprendedor que hay en Cantabria" y quiere "estar al lado de quienes se atreven a innovar".

Del mismo modo, ha afirmado que este acuerdo permitirá a la entidad bancaria "acompañar a las startups desde sus primeros pasos, ofreciéndoles apoyo financiero y herramientas para que sus ideas se conviertan en proyectos sostenibles".

"El apoyo a las startups y a los nuevos proyectos empresariales forma parte esencial de nuestra estrategia para contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en la región", ha concluido.