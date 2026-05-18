El Ayuntamiento comienza hoy los trabajos para sustituir 55 árboles de una especie invasora en Antonio López

Archivo - Foto de archivo de la calle Antonio López - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander comenzará este lunes los trabajos para la retirada de 55 ejemplares de la especie invasora Ailanthus altissima en la calle Antonio López, que serán sustituidas por el arbolado Carpinus betulus, adaptado al clima de Santander, de hoja pequeña y caduca, y resistente a plagas y enfermedades.

El tiempo previsto para realizar las labores de sustitución es de dos semanas, en las que se cortará el carril izquierdo por tramos según avance la actuación.

Durante los primeros días se procederá a la retirada de los árboles existentes en la actualidad, para, después, realizar la plantación de los nuevos ejemplares.

ALAMEDA DE OVIEDO

Por otro lado, también está previsto que a lo largo de esta semana se realicen trabajos de poda y mantenimiento en La Alameda de Oviedo, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha explicado que la actuación, "motivada por informes técnicos", tiene la finalidad de mejorar la seguridad, favorecer el estado y crecimiento de los árboles, evitar molestias ocasionadas por ramas que invaden zonas de paso o fachadas, y contribuir al mantenimiento y conservación de este entorno urbano frecuentado por vecinos y visitantes.

Así, se actuará con especial atención en aquellos ejemplares situados junto a las zonas de juegos infantiles o que dispongan de bancos ubicados bajo su copa, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir posibles incidencias derivadas de la caída de ramas o del exceso de peso vegetal.

Para la ejecución de estos trabajos se contará con los correspondientes medios técnicos y humanos: una plataforma elevadora autopropulsada de 30 metros, un técnico especializado, tres operarios cualificados, así como personal de apoyo para colaborar en las distintas tareas auxiliares y de seguridad.

Durante la realización de los trabajos podrán producirse restricciones parciales y temporales de paso en determinados tramos de la Alameda.