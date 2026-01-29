El Ayuntamiento está estudiando el proyecto de reforma del Sardinero y no valora crear la mesa de trabajo

Archivo - Infografía del proyecto de reforma integral del estadio y su entorno.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes de Santander, Beatriz Pellón (PP), ha señalado que el Ayuntamiento está estudiando la propuesta del proyecto de reforma y ampliación de Los Campos de Sport de El Sardinero que el Real Racing Club presentó el pasado mes de octubre.

Además, ha afirmado que, en esta fase previa de análisis técnico y jurídico, "no es el momento" de "valorar" la creación de la mesa de trabajo.

La edil ha detallado que el Consistorio está analizando la propuesta "atendiendo a los informes técnicos y jurídicos", así como a la normativa urbanística y al impacto que una actuación de esta magnitud "puede tener en el entorno y en la ciudad".

Así lo ha dicho este jueves en el Pleno del Ayuntamiento en respuesta a una pregunta presentada por el Grupo Municipal Regionalista sobre las acciones que el equipo de Gobierno piensa realizar en relación al proyecto, y si va a crear la mesa de trabajo en la que estarían representados el club, el Consistorio, los partidos políticos con representación municipal, la Asociación de Peñas del Racing y colectivos vecinales, como habían pedido los grupos de la oposición (PSOE, PRC, Vox e IU).

Pellón ha explicado que, antes de adoptar cualquier decisión, "es necesario seguir trabajando, abrir un debate sereno y responsable y valorar alternativas y ajustes que permitan encajar la actuación dentro de un marco viable, legal y compatible con el desarrollo urbano".

Además, ha mostrado la disposición el Ayuntamiento al diálogo con el Racing y los grupos municipales para "avanzar con garantías y sin precipitaciones".

En este sentido, ha avanzado que las acciones "inmediatas" pasan por seguir recabando informes y mantener la interlocución con el club verdiblanco, además de insistir en analizar alternativas o ajustes que permitan, "en su caso", avanzar de forma "ordenada y conforme" a la normativa y al interés general.

"El Ayuntamiento valora positivamente cualquier fórmula de diálogo y participación cuando se trata de iniciativas", ha remarcado la responsable municipal de Deportes.

En cuanto a la mesa de trabajo, ha afirmado que "no es el momento" de "valorarla" puesto que se está en una fase previa de análisis técnico y jurídico. "Es necesario disponer de una base objetiva y completa en la que trabajar", ha puntualizado.

El Real Racing Club presentó el 14 de octubre su proyecto de reforma integral de Los Campos de Sport y su entorno que, entre otros, pretende ampliar el aforo del estadio hasta los 27.000 espectadores y crear nuevos espacios comerciales.

Desde el PRC se ha criticado que tres meses después de esta presentación y de que se aportara la documentación a la alcaldesa, Gema Igual, ha transcurrido tiempo "más que razonable" para que el equipo de Gobierno haya podido "analizar y estudiar" la propuesta.