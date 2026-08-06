El Ayuntamiento de Meruelo aclara que denominar una avenida con el nombre del alcalde es "una propuesta vecinal"

Archivo - Evaristo Domínguez, alcalde de Meruelo.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE MERUELO - Archivo

MERUELO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Meruelo ha aclarado este jueves que la propuesta de que la avenida San Miguel reciba el nombre del actual alcalde 'popular', Evaristo Domínguez, se trata de una iniciativa "de origen vecinal" que responde a "un sentir ya existente desde hace décadas", y no a una decisión "impuesta" por el equipo de Gobierno ni una decisión personal del regidor, el único que ha gobernado el municipio en Democracia.

Así lo ha señalado en un comunicado, a través del cual ha precisado el procedimiento seguido para la denominación de las nuevas calles para "evitar interpretaciones erróneas realizadas por la oposición", después de que el PRC se cuestionara que la principal vía de Meruelo reciba el nombre del alcalde.

El Consistorio ha explicado que, durante la elaboración del nuevo callejero, la empresa redactora "recomendó modificar la idea inicial de denominar las tres principales avenidas como San Miguel, San Mamés y San Bartolomé" porque utilizar los nombres de los pueblos "podía generar problemas de identificación y localización de direcciones", lo que dificultaría la labor de los servicios postales y la actuación de los de emergencia.

De este modo, a partir de esa "recomendación técnica y del mismo modo que se ha hecho con las más de cincuenta calles que ha sido necesario denominar", el Ayuntamiento abrió el proceso para recoger propuestas procedentes de vecinos, asociaciones, grupos políticos y distintos colectivos, ha detallado.

Y en ese contexto fue "cuando varios vecinos recuperaron la propuesta de dedicar una de las avenidas a Evaristo Domínguez, una iniciativa que ya existió en los años noventa, cuando se creó dicha vía", ha especificado el Ayuntamiento, que ha puntualizado que entonces no llegó a materializarse porque el propio regidor se negó e incluso retiró un cartel con su nombre que había sido colocado inicialmente.

"La propuesta no nace ahora ni responde a una decisión personal del alcalde, sino que recupera una iniciativa vecinal con un importante precedente histórico en el municipio", ha insistido el Consistorio.

PIDE AL PRC UN CRITERIO COHERENTE

En cuanto a las 43 alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Regionalista al nuevo callejero municipal, el Ayuntamiento ha indicado que "todas serán estudiadas y contestadas conforme al procedimiento administrativo", como "ya se ha venido haciendo con las aportaciones recibidas durante todo el proceso".

Asimismo, ha ironizado con que los regionalistas se cuestionen ahora "la posibilidad de dedicar una calle a una persona viva", cuando en la vecina localidad de Ajo (Bareyo) el polideportivo municipal lleva desde hace años el nombre de Miguel Ángel Revilla.

Por ello, ha dicho al PRC que resulta "conveniente" mantener "un criterio coherente" en este tipo de debates para "evitar que cuestiones de esta naturaleza puedan interpretarse desde una perspectiva exclusivamente política o electoral".

Por otra parte, el Consistorio ha afirmado sobre el resto de observaciones formuladas al callejero que "muchas de ellas" ya estaban siendo corregidas "antes incluso de la celebración del Pleno de aprobación inicial".

Sin embargo, ha matizado que debido a "la imposibilidad material" de la empresa redactora de incorporar todas las modificaciones antes de esa sesión, "se optó por continuar con la tramitación administrativa prevista e incluir las correcciones durante el período de alegaciones, tal y como contempla el procedimiento".

Por último, el Consistorio ha incidido en que este trabajo no consiste en la modificación de un callejero existente, sino en la elaboración de uno "completamente" nuevo para Meruelo, del que hasta ahora carecía, "preciso y útil" con el fin de facilitar el trabajo de los servicios postales, empresas de reparto y, especialmente, de los servicios de emergencia.