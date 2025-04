El Ayuntamiento no tiene "nada en contra" de que McDonald's se instale en el Mercado de Puertochico

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha dicho que no tiene "nada en contra" de que la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's se instale en el Mercado de Puertochico si cumple con los pliegos para la licencia.

El Ayuntamiento de Santander ha sacado ya a información pública el expediente de la solicitud de la cadena para abrir un establecimiento en este espacio ubicado en la calle Tetuán, que reabrió el pasado octubre tras ser completamente renovado.

Así lo publica este viernes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en un anuncio mediante el que se abre el expediente a información pública durante 20 días para que quienes se consideren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Como ha explicado la alcaldesa, Baika Mercado de Puertochico Abastos Gestión es la concesionaria de este espacio y la instalación de McDonald's es "lo que la empresa adjudicataria ha considerado oportuno" si la propuesta cumple con los pliegos.

"No es solo que el Ayuntamiento esté abierto, es que no puede estar cerrado" a que la cadena se instale en este espacio. "Yo no puedo elegir a quién se lo dan y no tengo nada en contra de ninguno", ha aclarado a preguntas de los medios por el asunto.

Además, ha añadido que la condición de la concesión del Mercado era destinar una parte a los comerciantes y otra a la restauración.