El Ayuntamiento presenta a los vecinos la renovación integral de Duque de Ahumada, Calzadas Altas y Concepción Arenal

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, presenta a los vecinos el proyecto de renovación integral de la urbanización en el entorno de las calles Duque de Ahumada, Calzadas Altas, Concepción Arenal, Miguel Ángel García Guinea y San Rafael - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido un encuentro con representantes vecinales para presentar el proyecto de renovación integral de la urbanización en el entorno de las calles Duque de Ahumada, Calzadas Altas, Concepción Arenal, Miguel Ángel García Guinea y San Rafael, una actuación que se encuentra lista para su aprobación y que permitirá modernizar este ámbito del Cabildo de Arriba.

En la reunión han participado representantes de las asociaciones de vecinos Duque de Ahumada e Isaac Peral, así como los concejales de Barrios, Lorena Gutiérrez, y de Fomento, Agustín Navarro, con el objetivo de dar a conocer los detalles del proyecto y recoger las últimas aportaciones antes de iniciar la tramitación.

Igual ha explicado que el objetivo es ganar espacio para los peatones, crear itinerarios más cómodos y seguros, mejorar los cruces y modernizar infraestructuras fundamentales como las redes de abastecimiento, saneamiento y servicios municipales.

Además, se renovarán pavimentos, mobiliario urbano y zonas verdes para regenerar este entorno del Cabildo de Arriba y mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

"Con esta actuación vamos a dar respuesta a las necesidades de los vecinos para optimizar la accesibilidad, la seguridad vial y la calidad del espacio público. El proyecto permitirá renovar completamente calles que han experimentado distintas transformaciones a lo largo de las últimas décadas y que presentan soluciones urbanísticas muy heterogéneas", ha destacado Igual.

La actuación contempla la reorganización de la sección de las calles para optimizar la convivencia entre peatones, vehículos y estacionamiento, ampliando aceras y homogeneizando la configuración de los viales.

Asimismo, se crearán nuevos pasos de peatones y se ejecutarán ensanchamientos de acera en puntos estratégicos para reducir las distancias de cruce y mejorar la visibilidad y la seguridad.

Las obras incluirán además la renovación integral de pavimentos de aceras y calzadas, la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en los tramos necesarios, la instalación de nuevas canalizaciones para servicios municipales y telecomunicaciones, así como el soterramiento de tendidos aéreos.

En materia de accesibilidad, el proyecto prevé la incorporación de pavimentos táctiles en pasos peatonales y vados, garantizando itinerarios más cómodos y seguros para las personas con movilidad reducida.

También se mejorarán los alcorques y pequeñas zonas verdes existentes y se renovará el mobiliario urbano mediante la instalación de nuevos bancos, sillas, papeleras, bolardos y elementos de protección peatonal.

Con una inversión prevista de 785.256 euros y un plazo estimado de ejecución de siete meses, esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de los espacios públicos de los barrios de la ciudad para crear entornos más accesibles, seguros, funcionales y atractivos, ha indicado el Ayuntamiento.