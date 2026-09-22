El Ayuntamiento de Santander resuelve la incidencia informática en la Casa Consistorial y La Paz

Archivo - Edificio y plaza del Ayuntamiento de Santander.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santander ya han resuelto a primera hora de esta mañana la incidencia informática que afectó este lunes a los equipos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz.

Debido a esta circunstancia, seguirá vigente durante dos días hábiles la ampliación de los plazos que vencían ayer.

Así lo ha informado en un comunicado el Consistorio, en el que ha explicado que la incidencia se produjo en uno de los equipos de la infraestructura de la red municipal, denominado 'Switch S4', cuya sustitución "ya estaba prevista dentro del proceso de renovación tecnológica del Ayuntamiento", ha señalado.

Ha detallado que la avería afectó exclusivamente a los equipos informáticos de la Casa Consistorial y del edificio de La Paz, sin repercusión en los ordenadores y sistemas del resto de edificios municipales.

Además, ha indicado que los empleados municipales que tenían habilitado el teletrabajo pudieron continuar desarrollando sus funciones con normalidad, lo que permitió mantener la actividad en los puestos afectados en los que esta modalidad de trabajo era posible.

El Consistorio ha insistido en que la incidencia en los equipos de estas dependencias municipales no afectó al funcionamiento de la Sede Electrónica, que permaneció operativa durante toda la jornada de ayer.

De este modo, ciudadanos, empresas y profesionales pudieron presentar documentación y realizar sus trámites por vía telemática a través de la Sede Electrónica municipal con normalidad.

Asimismo, los ciudadanos pudieron registrar la documentación dirigida al Ayuntamiento a través de otras administraciones públicas, como la Delegación del Gobierno o el Gobierno de Cantabria, entre otras, de acuerdo con los mecanismos de interoperabilidad previstos en la legislación administrativa.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS

No obstante, y "con el objetivo de ofrecer las máximas garantías y evitar cualquier posible perjuicio", el Ayuntamiento ha informado que seguirá vigente durante dos días hábiles la ampliación de los plazos que vencían ayer para evitar cualquier posible perjuicio a quienes hubieran optado por realizar sus trámites de forma presencial.

Ha afirmado que se trata de una medida de carácter preventivo dirigida especialmente a aquellas personas que hubieran previsto presentar presencialmente durante esta jornada alguna solicitud, alegación, recurso u otra documentación sujeta a plazo en las dependencias municipales afectadas y no hubieran podido hacerlo como consecuencia de la incidencia.

Finalmente, desde el Consistorio se ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas.