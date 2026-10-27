El Ayuntamiento de Santander valora recurrir la declaración de Lugar de Memoria Democrática de La Magdalena

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SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santander están valorando recurrir la declaración de Lugar de Memoria Democrática el antiguo campo de concentración de La Magadalena.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este martes a preguntas a la prensa, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Igual ha señalado que a los afectados no se les ha notificado hasta el momento y tampoco han llegado al Consistorio los informes que, según les dijeron, habían pedido a las universidades para llevar a cabo dicha declaración.

"Es un edificio en el que volver al pasado o a las divisiones no genera ningún beneficio, sino todo lo contrario, muchos perjuicios", ha opinado la alcaldesa, que ha indicado que al Palacio o a Caballerizas van personas "de todas las ideologías políticas" y así quieren que siga siendo.

"Nos parece absurdo lo que están proponiendo, pero en este Ayuntamiento cumplimos con las leyes y estamos analizando esa resolución", ha trasladado.

La regidora ha valorado que la Ley de Memoria Democrática es "como poco, cuestionada" y "divide a los españoles", por lo que cree que es "una muy mala forma de avanzar como sociedad".

Asimismo, se ha referido "la premura" y "la oportunidad" del Gobierno central, al que ha criticado que "resucite" temas de memoria histórica "para querer tapar otras cosas".

"Es volver sobre el pasado, con el presente y el futuro tan oscuro que tenemos en estos momentos", ha opinado Igual, que ha avanzado que de lo que se van ocupar es "que el futuro sea mucho mejor" y, además, hay unas elecciones de por medio.

La declaración se refiere al edificio en el que se ubicó el campo, las antiguas Caballerizas del Palacio de La Magdalena, que tiene actualmente uso de residencia de estudiantes.

Tiene efectos a partir de este lunes 26, cuando se ha publicado la resolución en el BOE y contra la misma --a la que se opuso el Ayuntamiento de Santander--, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dicta en el plazo de un mes desde su publicación, o impugnarlo directamente, mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Igual ha hecho estas declaraciones en la clausura del programa CARE (Centro de Alto Rendimiento Empresarial), en el Centro de Iniciativas Empresariales CIE.