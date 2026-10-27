El Ayuntamiento sigue pidiendo a la Delegación que no permita la acampada en La Porticada: "Tiene muchísimos perjuicios"

Acampados en la Plaza Porticada. - EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander sigue solicitando al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que no permita la acampada instalada en La Porticada por una vivienda digna porque, ha asegurado, tiene "muchísimos perjuicios" para la ciudad.

Así lo ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP), este martes a preguntas de la prensa, en las que ha indicado que la pista de hielo "no se puede ir" a la Plaza de Alfonso XIII, como sucedió con el pasaje del terror de Halloween, porque se trata de una licitación pública y hay una empresa que "ya tiene ese derecho adquirido".

"La pregunta es qué va a hacer el delegado del Gobierno, no qué va a hacer el Ayuntamiento con la pista de hielo", ha trasladado Igual, que ve "indignante" que el delegado "dé más derechos a quien ya los tenía concedidos que a los que llegaron después de manera ilegal".

La regidora ha criticado que este colectivo al principio no tenía "ningún permiso para estar" en el lugar y posteriormente "se les concedió pasando por encima a los santanderinos y a quien tiene un concurso público para instalar la pista de hielo".

Además, ha apuntado que "quienes están allí durmiendo, en muchas ocasiones, no son los que abanderaban a Mari Carmen, que es como empezó" esta iniciativa.

En cuanto a los "perjuicios" por la acampada, Igual ha indicado que los comerciantes del entorno "se han quejado", las guías oficiales y las personas que atienden la muralla y el refugio "tienen que entrar entre suciedad y tenderetes puestos"; y los clientes y turistas "no entran con ninguna confianza" a contemplar esta parte del patrimonio. A lo que se suma, entre otras cosas, que la Plaza "no se puede limpiar igual" porque esa superficie está ocupada.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la clausura del programa CARE (Centro de Alto Rendimiento Empresarial), en el Centro de Iniciativas Empresariales CIE.