El Ayuntamiento de Torrelavega destina 107.700 euros a cinco asociaciones y entidades sociales

El concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha destinado un total de 107.700 euros a cinco asociaciones y entidades sociales para desarrollar programas dirigidos a familias y menores, jóvenes, personas afectadas por el cáncer y el Alzheimer y colectivos en situación de vulnerabilidad.

En un comunicado, el concejal de Bienestar Social, Alberto Rubio, ha informado de que las ayudas permitirán financiar actuaciones de prevención, atención especializada, acompañamiento e inclusión social.

La mayor aportación corresponde a la Fundación Amigó (SOAM), con 67.000 euros destinados al desarrollo de actividades de prevención y ocio saludable en tres centros juveniles y al proyecto Conviviendo, un servicio gratuito de mediación y apoyo a adolescentes y familias para la resolución de conflictos, que prioriza los casos derivados por los Servicios Sociales municipales.

En el ámbito de la atención sanitaria y sociosanitaria, se destinan 20.700 euros a dos entidades. La Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con 9.900 euros para el programa Primer Impacto, dirigido a personas recién diagnosticadas de cáncer y a sus familiares, a quienes ofrece atención inmediata y acompañamiento emocional, social y sanitario.

Por su parte, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Cantabria (AFAC) recibe 10.800 euros para desarrollar servicios de información, orientación y apoyo psicológico y social, terapias no farmacológicas y actuaciones de adaptación del centro de día AFAC III de Torrelavega.

Las ayudas incluyen también 5.000 euros para la Fundación Centro Orientación Familiar de la Diócesis de Santander, destinados a ofrecer atención especializada y apoyo a familias y menores del municipio en situación de riesgo.

Asimismo, la Asociación Intercultural Araté Caló recibe 15.000 euros para desarrollar un proyecto de inclusión de la población gitana de Torrelavega, que contempla atención social individualizada, apoyo alimentario y acompañamiento a personas en riesgo de perder su vivienda.

El edil ha destacado que estas subvenciones "permiten reforzar servicios esenciales para las personas y familias que más los necesitan en Torrelavega", mediante la colaboración con entidades que desarrollan su labor en distintos ámbitos sociales.

Rubio ha subrayado la importancia de la colaboración con estas entidades para ampliar la atención a quienes atraviesan situaciones de dificultad.

"Detrás de cada una de estas subvenciones hay proyectos que mejoran la vida cotidiana de muchas personas: acompañan a familias en situaciones difíciles, atienden a enfermos y a sus seres queridos, previenen riesgos entre los jóvenes y trabajan por la inclusión de colectivos vulnerables", ha señalado.

En este sentido, el concejal ha insistido en que la colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades sociales "es fundamental" para acercar recursos, atención y oportunidades a quienes los requieren".