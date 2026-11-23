El expresidente del Gobierno José María Aznar en Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado este lunes a movilizarse para conseguir un cambio político en España y "reconstruir la nación", al considerar que el 29 de noviembre está en juego "la Constitución, la continuidad histórica de España y la convivencia entre españoles".

Durante un encuentro con jóvenes celebrado en La Nave Que Late, en Santander, ha acusado al Ejecutivo central (PSOE-Sumar) de haber llegado al poder mediante acuerdos con los partidos independentistas y Bildu y de intentar mantenerse en él "a cualquier precio".

Aznar ha participado en este acto acompañado por la presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente de Nuevas Generaciones en la comunidad, Mario González, ante quienes ha defendido "la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, fortalecer el Estado y fomentar un proyecto político basado en la libertad y la responsabilidad".

El expresidente ha sostenido que el actual Gobierno ha llegado al poder mediante una "compra" de apoyos políticos a los independentistas catalanes, a través de la amnistía, y a Bildu, a cambio de sacar de prisión a los "terroristas" de ETA.

A su juicio, el precio de esos acuerdos puede ser ahora el reconocimiento de Cataluña y el País Vasco como naciones, lo que supondría "que se termine el sistema constitucional de España".

"Se deconstruye, se desconstitucionaliza el país. No hace falta una gran revolución, hace falta simplemente no aplicar la constitución, dejarla caer", ha advertido.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de fomentar la división social y el enfrentamiento entre españoles mediante el "discurso del muro", es decir, el que busca "excluir a media España y enfrentar a los ciudadanos".

Frente a ello, ha asegurado que la libertad es "la fuerza más importante del ser humano" y ha reivindicado que la acción política debe orientarse a que las personas sean cada vez "más independientes", en lugar de más dependientes de las administraciones.

LLAMAMIENTO A LOS JÓVENES

Por otra parte, Aznar ha animado a los jóvenes a reflexionar sobre el futuro de España y su papel en una sociedad marcada por el envejecimiento demográfico y la revolución tecnológica.

El expresidente ha advertido de que los jóvenes constituyen actualmente una minoría dentro de la sociedad y les ha instado a analizar qué políticas les permiten abrirse camino y disponer de oportunidades.

Asimismo, ha defendido la necesidad de mantener una conversación entre generaciones y ha asegurado que esta "no debe interrumpirse".

En este contexto, ha apelado a valores como la vocación, las convicciones, el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad.

"Las cosas hay que trabajarlas, hay que esforzarse, hay que ser responsable, hay que ser solidario, hay que comprometerse, hay que ser un buen ciudadano y respetar a los demás", ha señalado.

También ha reclamado elevar el nivel de exigencia educativa para garantizar una mejor formación y mayores oportunidades laborales, al considerar que rebajar los estándares educativos puede condenar a los jóvenes a empleos precarios y salarios bajos.

El expresidente también ha defendido la necesidad de impulsar políticas que favorezcan el crecimiento económico, la reducción de impuestos y del gasto público, el equilibrio presupuestario y la disminución del endeudamiento.

En este sentido, ha destacado las políticas aplicadas por los gobiernos del PP a partir de 1996 y ha afirmado que entonces se consiguieron reducir el desempleo y crear "millones de nuevas oportunidades".

En materia de vivienda, ha subrayado que durante sus años al frente del Ejecutivo (1996-2004) España llegó a construir más viviendas que Francia, Reino Unido, Alemania e Italia juntas, y ha vinculado esa capacidad de acceso a la vivienda con la creación de empleo y las posibilidades económicas de las familias.

CONTROL DE FRONTERAS

Aznar también ha reclamado un mayor control de fronteras y ha afirmado que la mayor obligación de un Estado es garantizar la seguridad y libertad de sus ciudadanos.

"En España no puede ser que entre quien quiera, cuando quiera, para hacer lo que le dé la gana y sin rendir cuentas de nada. No puede ser", ha manifestado.

En este punto, ha hecho mención a lo ocurrido en Ceuta y ha criticado la gestión del Gobierno en la entrada masiva de inmigrantes el pasado julio.

Y es que, según ha apuntado, en aquel momento había 3.000 militares en los cuarteles de la ciudad y no recibieron la orden de intervenir. "No se la dio ni el presidente del Gobierno traidor, ni la ministra de Defensa incompetente", ha lamentado.

El expresidente también ha cuestionado el destino de los fondos europeos recibidos por España, y ha preguntado al Ejecutivo qué actuaciones ha llevado a cabo para renovar infraestructuras, mejorar las carreteras o las vías ferroviarias.

"¿Qué demonios ha hecho usted? ¿Qué ha hecho con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se ha malgastado ese dinero?", ha planteado, antes de reclamar que España ha de aprovechar las oportunidades.

Por último, Aznar ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos ante las elecciones de este domingo, y ha insistido en que el objetivo debe ser "reconstruir la nación", fortalecer las instituciones y recuperar la convivencia.