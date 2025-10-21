Bajan casi un 4% los accidentes laborales con baja hasta septiembre en Cantabria, hasta los 5.099

Archivo - Trabajadores de la construcción en una obra - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

De ellos, dos han sido mortales y 37 graves, en ambos casos menos que en los nueve primeros meses de 2024

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acumula en los nueve primeros meses del año un total de 5.099 accidentes laborales con baja (en jornada e in itinere), lo que supone casi un 4% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 211 más.

Del total de accidentes acumulados en lo que va de año, dos fueron mortales --seis menos que en el mismo periodo de 2024--; 37 graves (dos menos), y los 5.060 restantes leves, según datos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

DATOS DE SEPTIEMBRE

En lo que respecta solo a septiembre, en Cantabria se registraron 525 accidentes de trabajo, un 5% menos que en el mismo mes de 2024. Entre ellos, no hubo ninguno mortal pero sí tres graves.

Del total, 452 fueron durante la jornada laboral y 73 in itinere y más del 61% se dieron en el sector servicios (321); el 22,86% en la industria (120); el 13,5% en la construcción (71); y casi el 2,5% restante en el agropecuario y la pesca (13).

A estos 525 accidentes con baja, hay que sumar otros 478 sin baja, lo que hacen un global de 1.003 accidentes.

VALORACIÓN DE CCOO

Ante estos datos, CCOO ha reclamado "más compromiso empresarial" para reducir la siniestralidad laboral porque las cifras siguen siendo "inasumibles".

Para el sindicato, las empresas "siguen sin tomarse en serio la prevención de riesgos laborales" y ello dibuja una realidad "persistente" que es que "la siniestralidad en Cantabria sigue en niveles inaceptables y evitables", según ha denunciado la secretaria de Salud Laboral de CCOO Cantabria, Laura Lombilla.

Ha indicado que, atendiendo a los datos del acumulado de los nueve primeros meses, son "miles" las personas afectadas por accidentes laborales, algunas de ellas de forma muy grave, e incluso con consecuencias mortales.

"Esto no puede seguir ocurriendo sin que haya una reacción firme por parte de la patronal y de las instituciones", ha subrayado Lombilla.

Ha reivindicado que para reducir el número de accidentes es "urgente" reforzar los recursos destinados a prevención, formación y vigilancia.

"Las personas trabajadoras tienen derecho a volver a casa sanas y salvas cada día. No podemos aceptar que trabajar en Cantabria siga siendo, en demasiadas ocasiones, una actividad de riesgo por la falta de compromiso empresarial en prevención", ha concluido.