La Banda Municipal de Santander apuesta por actuaciones al aire libre y diversidad de estilos esta primavera - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Santander apuesta por actuaciones al aire libre y diversidad de estilos esta primavera, con propuestas para todos los públicos en diferentes escenarios de la ciudad.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha presentado el nuevo ciclo de conciertos para los meses de abril y mayo, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director de la agrupación, Vicent Pelechano.

Méndez ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno por impulsar y visibilizar la actividad cultural en la ciudad, especialmente en espacios abiertos con la llegada del buen tiempo. "Queremos acercar la cultura a todos los ciudadanos, facilitar el acceso a propuestas gratuitas y seguir llenando nuestras calles de música", ha subrayado.

La edil ha puesto en valor la diversidad de la programación diseñada por la Banda Municipal, con conciertos de distintas temáticas dirigidos a públicos variados, y ha resaltado el "especial cuidado" en la selección de repertorios, con una atención destacada al folclore y a las tradiciones de Cantabria sin renunciar a propuestas de carácter internacional.

Asimismo, ha agradecido la disposición, el compromiso y el trabajo de todos los músicos de la Banda Municipal, que hacen posible una programación de gran calidad y cada vez más cercana a los ciudadanos.

Por su parte, Pelechano ha incidido en que la Banda es de los ciudadanos y se debe a ellos, y ha valorado muy positivamente la respuesta del público. "La ciudad se está volcando con nuestra música: lo notamos en la gran afluencia de público en todos los conciertos", ha afirmado. Igualmente, ha agradecido la apuesta del Ayuntamiento por este servicio que se ha visto reforzado en personal y nuevo instrumental.

PROGRAMACIÓN

El contenido del programa arrancó el pasado jueves dentro del ciclo 'Rutas del Folklore', que se repetirá este jueves 16 de abril, a las 20.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Perines, con un recital que combina folclore regional con piezas de tradición escocesa e inglesa.

Con motivo del Día del Libro, el 23 de abril, a las 19.30 horas, el Centro Cívico Juan de Santander acogerá el recital 'Cuentos musicales', que contará con la participación de la narradora Loli Andreu.

El 25 de abril, a partir de las 12.00 horas, la Plaza Porticada será escenario del concierto especial 'Estampas boleras', con motivo del Día Internacional de la Danza, en el que participarán las escuelas Raquel Puente, Dantea, Belin Cabrillo, Olga Fuentes y Covadonga Viadero.

Asimismo, el 30 de abril, la Banda se sumará al Día Internacional del Jazz con un concierto del ciclo Solistas 3.0 en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, con Miguel Ángel Egido como saxofón solista invitado, y Ana María Alonso como viola solista.

Ya en el mes de mayo, uno de los principales eventos tendrá lugar el día 22 en la Plaza Porticada, en el marco de la Semana de las Fuerzas Armadas, donde la Banda Municipal actuará por primera vez junto a la Unidad de Música de la Guardia Civil, con un repertorio que incluirá música rusa, española y militar.

Además, todos los viernes de mayo se celebrarán conciertos en la Plaza Porticada a las 19.30 horas y también se dará continuidad al exitoso ciclo 'La música de los videojuegos', del que ya han disfrutado cerca de 3.000 escolares, con una nueva propuesta dedicada a 'La música del cine'.

Por último, la Banda reforzará su compromiso con el talento local y el futuro musical de la ciudad con un concierto conjunto junto a la Banda de Música del Conservatorio municipal Ataúlfo Argenta.