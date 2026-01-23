La Banda Municipal de Santander ofrecerá conciertos en barrios en su ciclo de invierno

Archivo - Concierto pedagógico de la Banda Municipal - AYUNTAMIENTO - Archivo

SANTANDER, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Santander (BMMS) ha presentado este viernes su ciclo de invierno, que se prolongará hasta marzo e incluirá conciertos en barrios y una intensa programación cultural, educativa y social.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, acompañada por el director de la agrupación, Vicent Pelechano, ha destacado el valor artístico, social y educativo de la Banda Municipal. "Santander apuesta por este servicio, que escogemos tener como apuesta cultural para que todos los ciudadanos tengan acceso gratuito a la música y para captar nuevas vocaciones musicales", ha añadido la edil, que ha indicado que durante este año la agrupación ofrecerá más de 52 conciertos, una media de uno a la semana.

La programación se inicia en los meses de enero y febrero con el ciclo 'La Municipal en los Barrios', un repertorio que abarca desde el folclore de Cantabria hasta la música popular iberoamericana, pasando por géneros tan apreciados como la zarzuela.

El ciclo, que comenzó el 9 de enero en el centro cívico Juan de Santander, continúa esta misma tarde, desde las 19.30 horas, en el centro cívico de Tabacalera; y ofrecerá nuevos conciertos el 30 de enero, a las 20.00 horas, en la Parroquia Santa María de Los Ángeles, en Perines. Ya en febrero, la programación proseguirá el día 20, a las 19.30 horas, en Tabacalera; y finalizará el 27, a las 19.30 horas, en el centro cívico de Cazoña.

En febrero acogerá además el ciclo 'Solistas', dedicado a poner en valor el talento individual dentro de la propia banda.

El primer concierto se celebrará el viernes 6, a las 20.00 horas, en la Parroquia de San Francisco, con un programa de música barroca en el que la trompeta piccolo será el sonido protagonista, con la participación de Juan Carlos Alandete como solista invitado, junto a Miguel Ángel Duart y Jairo Fons. El segundo concierto tendrá lugar el viernes 13, a las 20.00 horas, en la Catedral de Santander, con un programa basado en el periodo romántico y especial protagonismo del trombón, interpretado por el solista José Rafael Navarro.

Durante el mes de marzo se desarrollará el ciclo de conciertos pedagógicos 'La Música de los videojuegos', una propuesta innovadora que permitirá al público escolar escuchar en directo las principales melodías de videojuegos tan populares como Super Mario Bros, Tetris, Final Fantasy o The Legend of Zelda.

Los conciertos se celebrarán los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo, a las 11.00 horas, en el centro cívico de Cueto, con una duración aproximada de 55 minutos.

La concejala ha subrayado el éxito de la iniciativa y ha señalado que, en apenas una semana, se ha completado el aforo de los seis conciertos, con la participación de 1.800 alumnos, por lo que se valorará nuevas fechas para dar respuesta a la alta demanda.

La Banda ha iniciado además el ciclo Ensayos Abiertos - La Municipal desde dentro, una iniciativa de carácter solidario dirigida a colectivos con dificultades para acceder a los conciertos tradicionales.

Estas sesiones, que arrancaron el pasado 19 de enero, están concebidas como ensayos interactivos y pedagógicos, permitirán al público situarse dentro de la propia plantilla de la banda, en una experiencia sonora completamente inmersiva.

La BMMS participará además en el tradicional Pregón de Semana Santa, que se celebrará el 21 de marzo, a las 11.00 horas en la Catedral de Santander, con la interpretación de algunas de las marchas procesionales más representativas del repertorio de música religiosa.

Méndez ha destacado además la edición de un calendario anual de conciertos de la Banda Municipal de Música de Santander, a disposición de los vecinos para que puedan conocer con antelación todas las actuaciones previstas a lo largo del año.