La banda 'The Haze', ganadora del concurso Santander Música Joven de Santander

Entrega de premios del concurso Santander Música Joven - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda 'The Haze' ha sido la ganadora del Concurso Santander Música Joven 2025, mientras que 'Samuel y los rezagados' han quedado en el segundo puesto, tras la fase final celebrada los días 12 y 13 de diciembre en el Centro Cívico Tabacalera, en el marco de la programación de La Noche es Joven.

La concejala de Cultura, Juventud y Educación, Noemí Méndez, ha presidido la entrega de premios de este certamen que "se ha consolidado como una de las principales plataformas de impulso al talento musical emergente de la ciudad".

Así, ha felicitado a los ganadores y al conjunto de participantes, y ha destacado "el alto nivel" demostrado por todas las bandas y solistas que han formado parte de esta edición.

Además, la edil ha puesto en valor la "oportunidad" que supone este concurso para que los jóvenes músicos puedan "mostrar su trabajo en directo, ganar visibilidad y seguir creciendo en su trayectoria profesional", y ha agradecido la implicación del jurado y de las entidades colaboradoras.

Organizado por el Ayuntamiento de Santander junto a BlackBird Producciones, el concurso contó con un jurado compuesto por Cristina Suárez, Pablo Herrería y María del Mar Sánchez Pardo.

Todos ellos destacaron "el elevado nivel artístico" de las seis agrupaciones finalistas: 'The Haze', 'Samuel y los rezagados', 'Heelhook', 'Marcos Veiga', 'Bertillo' y 'Lúkaro' y 'Las santas ratujas'.

El primer premio consiste en una actuación remunerada dentro de la Semana Grande de Santander 2026, en la Plaza Porticada, además de la grabación de un videoclip profesional valorado en 1.000 euros.

Por su parte, el segundo premio también da la oportunidad de actuar de forma remunerada en la Semana Grande, en el mismo escenario.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, responsable de estos eventos en los que actuarán los premiados, también ha estado presente en el acto. Ha animado a los participantes a "perseverar en su esfuerzo" para consolidar su trayectoria en el ámbito de la música, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.