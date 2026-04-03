Igual se reúne con el presidente de la Federación Cántabra de Remo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Bandera Ciudad de Santander celebrará su centenario el 2 de agosto con una edición "histórica", en la que participarán 20 traineras y contará con el aval de la Liga ARC.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mantenido un encuentro con el presidente de la Federación Cántabra de Remo, Víctor Canal, para avanzar en los preparativos del centenario, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la reunión, en la que también ha participado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, se han abordado aspectos organizativos y logísticos de cara a una cita que "cada año genera una mayor expectación", tanto entre los aficionados al remo como entre el público general.

Igual ha subrayado la relevancia de esta edición y ha destacado que la Bandera de Santander "no es solo una competición deportiva, sino una tradición que forma parte de la identidad y la historia de la ciudad".

"Alcanzar el centenario supone reconocer el esfuerzo de generaciones de remeros, clubes y organizadores que han mantenido viva esta prueba hasta nuestros días", ha destacado.

UN CENTENAR DE REGATAS

La edición de 2026 tendrá un carácter "especialmente simbólico", ya que alcanzará la regata número 100 si se tiene en cuenta la reconstrucción histórica realizada recientemente, que ha permitido documentar un total de 99 pruebas disputadas bajo el amparo municipal desde el siglo XIX.

Aunque la numeración moderna de la Bandera de Santander se remonta a 1970, cuando el Ayuntamiento recuperó la regata dentro del programa festivo de la ciudad, la tradición de competiciones de traineras en la bahía es muy anterior.

Las investigaciones impulsadas desde la Federación Cántabra de Remo han permitido identificar al menos 44 ediciones celebradas entre 1861 y 1950 que cumplen criterios homogéneos con la prueba actual, consolidando así su continuidad histórica.

Este trabajo de recuperación documental ha permitido poner en valor una regata que, con diferentes formatos y denominaciones, ha estado vinculada a las fiestas de la ciudad y al impulso del Ayuntamiento, como una de las pruebas más antiguas del calendario de traineras del Cantábrico.

Asimismo, en el encuentro se han dado los primeros pasos para el diseño del cartel conmemorativo de esta edición histórica, que buscará reflejar el legado, la tradición y la proyección de futuro de la Bandera Ciudad de Santander.

"Este centenario es una ocasión para celebrar una de las grandes citas deportivas del verano santanderino y seguir consolidando el arraigo del remo en la ciudad", ha concluido Igual.