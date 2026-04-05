Archivo - 'Bárbara, El Musical' Llega El Sábado Al Palacio De Festivales En Una Única Función - PFC - Archivo

SANTANDER 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Bárbara, el musical' llegará el sábado, 11 de abril, al Palacio de Festivales de Cnatabria en una única función que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Pereda, con una duración de 100 minutos con descanso.

Esta obra musical de la productora de Adrián Alonso, versionada por él mismo junto a Ana Conde y codirigida por el propio Alonso y Mar Galera, es una adaptación de la comedia musical del mismo nombre de Galera, inspirada en la obra teatral 'Las criadas' de Jean Genet.

La protagonista es una periodista televisiva que ha sido la reina de las mañanas durante los últimos 20 años. Todo cambia cuando Clara y Sole, sus dos becarias, deciden que quieren dejar de llevar cafés, pasar llamadas de teléfono y recoger los trajes de la tintorería porque ellas quieren triunfar en la televisión y vivir el sueño de ser las protagonistas de la parrilla, ha informado el PFC.

'Bárbara' es una crítica a los programas sensacionalistas y 'reality shows' que han formado parte de la cultura popular en los últimos años.

El espectáculo cuenta con tres actrices en escena -Begoña Agüero, Nuria Gedack y Rocío Riego- acompañadas del cuerpo de baile Dantea, formado por seis bailarinas.

CODIRECTORES

Por su parte, Adrián Alonso es un productor, director de teatro y cine, licenciado en arte dramático en la especialidad de Interpretación Musical y becado para estudiar en la escuela de teatro americano 'Rose Bruford College' de Londres.

Director residente de 'SEQUINS & FEATHERS' para Royal Caribean, ha trabajado en montajes en España, Londres, Estados Unidos, Francia, China y Japón.

En 2022 fundó su propia compañía, especializada en teatro musical con 'REconectando, el musical' (2023-actualidad). Además, fue actor-creador de la gira internacional 'Un intento valiente' de Trueba y Trueba (2022-Actualidad).

Desde 2021 es director artístico de la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Piélagos, donde ha participado también como actor y presentador. Desde ese año es profesor de la Escuela de Cine y TV de Cantabria.

Por otro lado, Mar Galera, licenciada en Arte Dramático en la especialidad de teatro musical, es actriz, productora, directora y docente.

Como actriz ha sido protagonista de 'Esas 6 cosas del querer', 'Fly, el hombre pájaro', 'Cena para dos', 'La llamada de Lauren', 'Pareja abierta', 'Noviazgo, boda y divorcio', 'Divorciadas, evangélicas y vegetarianas', 'A solas', 'La hija de la generala', 'Mía' o 'Juana', actualmente programada en Teatro Arlequín (Madrid) y en gira nacional.

Ha dirigido 'Juegos moriscos Aben Humeya', 'Políticamente incorrecto', 'Cuadros de amor y humor al fresco', 'Dinero B', 'Pares y Nines' y 'El flechazo', entre otros. Desde 2017 dirige su propia productora teatral 2 Galeras Producciones, con expansión nacional e internacional.