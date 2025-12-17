La Biblioteca Central inaugura la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad' con 67 fotografías

La Biblioteca Central inaugura la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria ha inaugurado este miércoles la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad', que se podrá visitar hasta el 24 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas, y sábados, de 10.30 a 13.30 horas.

Formada por 67 fotografías, está estructurada en nueve apartados y cada uno de ellos lleva una cartela de texto a modo de introducción (castellano-inglés), que ayudará a contextualizar el contenido informativo de las imágenes, junto a una foto identificativa del apartado, seguida de otras, con sus correspondientes pies de foto.

La iniciativa In Memoriam está dedicada a las 193 personas asesinadas en los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y a los más de 2.000 heridos, ha informado el Gobierno de Cantabria.

El acto ha contado con la intervención de la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, que ha realizado un llamamiento a la unidad de la sociedad y las instituciones frente al terrorismo, y ha incidido en la importancia de la memoria y la verdad como "pilares irrenunciables", a través de unos hechos que "deben contarse tal y como ocurrieron, sin ambages, sin vaguedades, sin evasivas y sin maquillajes" para que las nuevas generaciones no olviden y evitar que vuelva a repetirse.

Urrutia ha subrayado que el terrorismo constituye "un ataque directo" a la convivencia democrática y ha recordado que en el 11-M "España sufrió en Madrid el mayor, más grave y más sangriento atentado terrorista de nuestra historia y también el atentado terrorista más sangriento de Europa", un hecho que "cambió para siempre la historia y el rumbo de España y el sentir de los españoles".

También, ha reivindicado el papel central de las víctimas del terrorismo, a las que ha definido como "una referencia ética para nuestro sistema democrático, que simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista".

Además, ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios sanitarios, bomberos, voluntarios, psicólogos y forenses que actuaron tras los atentados, por su "generosa e inmediata respuesta para socorrer a todas las personas víctimas de aquel horroroso atentado ocurrido en Madrid".

Junto a la consejera, ha intervenido la directora de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María Zarauz, quien ha destacado el apoyo y compromiso del Gobierno de Cantabria para celebrar esta exposición que ha recorrido numerosas localidades españolas.

Según ha dicho, la Fundación ha hecho de la defensa de la memoria "una de sus razones de ser, no solo por la importancia de cada víctima, por la injusticia sufrida y el dolor de su pérdida, sino también por la inmensa deuda que tenemos como sociedad". Con esta muestra, "queremos honrar a cada víctima y decirles que siguen latiendo en lo más hondo de nuestros corazones", ha concluido Zarauz.

La muestra está impulsada por el Gobierno de Cantabria y la Fundación Víctimas del Terrorismo, con la colaboración de la Agencia EFE.

Al acto han asistido la consejera de Inclusión Social del Gobierno cántabro, Begoña Gómez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez.