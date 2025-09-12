La Biblioteca Central, sede de un ciclo de conferencias sobre Historia del Arte

En sus cinco sesiones se hará un repaso cronológico, pero poniendo el foco en artistas singulares relegados a un segundo plano

La Consejería de Cultura ha programado un ciclo de conferencias sobre Historia de Arte, con cinco sesiones que se celebrarán entre el 23 de septiembre y el 21 de octubre en la Biblioteca Central, y que estarán centradas en "artistas singulares, que por unas causas u otras quedaron marginados o en segundo plano".

Por eso, en este ciclo, bautizado con el título 'Rarum', tienen un especial protagonismo las mujeres creadoras, como la santanderina María Blanchard, Lee Krasner o la estadounidense Mary Cassat, entre otras.

Las cinco conferencias serán impartidas por el historiador y comisario de arte Santiago Martínez, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria, que pretende con esta propuesta acercar el arte a todo tipo de público "de forma sencilla y amena".

Aunque se plantean desde un punto de vista rigurosamente histórico, siguiendo criterios cronológicos y estilísticos, la diferencia con respecto a charlas de corte académico es el enfoque ya que, como se ha señalado, en vez de recurrir a artistas icónicos de cada momento, se construye desde artistas que quedaron relegados.

El curso se detiene en los procesos evolutivos y de transición entre unas corrientes estéticas y otras al entender que ahí "están las claves para entender la continuidad y el cambio".

Las diferencias entre Clasicismo/Helenismo, Románico/Gótico, Renacimiento/Manierismo, Neoclasicismo/Romanticismo, Simbolismo/Realismo permitirá entender los porqués de dicha evolución y aportará herramientas y recursos para distinguir las características más relevantes de cada estilo o cada artista.

'Rarum' no sólo se centra en el análisis formal de obras de arte de artistas "especiales", indaga también en aspectos biográficos e iconográficos que enriquecen su comprensión, permitiendo enlazar los orígenes del arte con otros momentos de la historia.

PROGRAMA

El ciclo arrancará el día 23 con una charla sobre Mundo Antiguo y Medieval y continuará el 30 con una sobre el Renacimiento, Manierismo, Barroco y Rococó y el día 7 de octubre la sesión estará dedicada a los movimientos estéticos desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX.

La penúltima sesión se desarrollará el día 14 y se centrará en el camino hacia la contemporaneidad, dedicándose a la segunda mitad del siglo XIX. El ciclo concluirá el 21 de octubre con una charla sobre las vanguardias artísticas.