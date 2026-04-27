La Biblioteca de la UC incorpora un laboratorio de videojuegos para docencia, investigación y acceso cultural - UC

SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) ha puesto en marcha un Laboratorio de Videojuegos en la división de la Facultad de Ciencias destinado al uso académico y cultural. La iniciativa, vinculada al Curso Universitario de Formación Permanente de Desarrollo e Industria del Videojuego PlayStation Talents, amplía los recursos disponibles para el estudio del videojuego más allá de su dimensión de ocio.

El laboratorio ofrece a la comunidad universitaria un entorno para trabajar con videojuegos en proyectos de docencia e investigación, así como para su uso personal, ha informado este lunes la Universidad de Cantabria (UC).

El espacio está equipado con consolas PlayStation 5 y Switch, una selección de títulos representativos del sector, incluidos juegos reconocidos internacionalmente, y una colección bibliográfica sobre diseño, programación, arte y aspectos sociales vinculados a esta industria.

La institución académica ha explicado que la incorporación de este laboratorio responde a la creciente consideración del videojuego como expresión cultural contemporánea y objeto de estudio interdisciplinar. En este sentido, la iniciativa busca facilitar el acceso a obras relevantes y promover el análisis crítico de sus contenidos, lenguajes y procesos de creación.

El codirector del curso de Desarrollo e Industria del Videojuego, Carlos Blanco, ha explicado que el proyecto ha sido impulsado desde la dirección de este título propio de la UC ante la ausencia previa de este tipo de recursos en la biblioteca universitaria y con la intención de integrar el videojuego en el ecosistema cultural académico.

"La idea es que la gente pueda descubrir juegos de gran calidad que no siempre están en el circuito más popular y que se interese por cómo se hacen. Hay títulos que destacan por su valor artístico o documental y que permiten aprender sobre programación, diseño o narrativa, pero también sobre aspectos sociales y culturales", ha indicado.

Blanco ha precisado que el laboratorio se plantea como un espacio complementario a otros fondos culturales ya presentes en bibliotecas, como el cine o el cómic, y ha destacado su potencial formativo. "Los videojuegos pueden utilizarse para aprender muchas cosas. Existen obras muy documentadas y con un alto valor creativo, comparables a otras manifestaciones culturales", ha asegurado.

El servicio está dirigido principalmente al alumnado, aunque está abierto al conjunto de la comunidad universitaria. Para su uso es necesario realizar una reserva previa o contactar con el personal de la división de Ciencias de la BUC. Las sesiones tienen una duración máxima de dos horas, ampliables en función de la disponibilidad.

El laboratorio permite el uso simultáneo de un máximo de dos personas por sesión. Los videojuegos y consolas deben solicitarse al personal de la biblioteca, mientras que los libros especializados pueden consultarse en sala o solicitarse en préstamo a través del catálogo de la universidad.