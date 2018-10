El bipartito garantiza que todos los solicitantes cobrarán las ayudas para razas locales amenazadas

Actualizado 23/11/2015 18:49:39 CET

La abstención de Podemos impide la aprobación de una iniciativa del PP que instaba al Gobierno a "reponer a la mayor brevedad las ayudas"

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional garantiza que todos los ganaderos solicitantes cobrarán las ayudas para razas locales amenazadas, cuya partida se va a suplementar, con este fin, en 360.000 euros. Así lo han anunciado este lunes en el Pleno del Parlamento los portavoces del PRC y del PSOE, durante el debate de una proposición no de ley del PP que instaba al Gobierno a "reponer a la mayor brevedad" estas ayudas.

La iniciativa, apoyada por Ciudadanos tras aceptar el PP una enmienda de este grupo, ha sido rechazada con los votos en contra del PRC y el PSOE y la abstención de Podemos.

El portavoz del PRC en materia de Desarrollo Rural, Fernando Fernández, Fernández ha negado que la Consejería de Desarrollo Rural "elimine" las ayudas destinadas a las razas locales amenazadas, y ha asegurado que la partida que va a destinar a este fin se incrementa de 957.221 euros en 2014 a 1,9 millones de euros en 2015.

Según ha explicado, se van a atender todas las solicitudes, 619 en total, frente a las 393 de 2014. Se mantiene el importe unitario de 200 euros por animal, lo que supone que cada beneficiario de la ayuda "cobrará un 66% más" que en 2014. No obstante, se estable "un máximo" de 6.000 euros por explotación y un umbral "mínimo" de tres animales, "por solidaridad", ha dicho.

Por último, ha mostrado el "firme compromiso" del PRC y la Consejería del Medio Natural de ampliar en futuros presupuestos la partida para cubrir las necesidades del sector primario".

El portavoz de Ganadería del PP, Luis Carlos Albalá, ha denunciado que el bipartito ha recortado un 42% la financiación autonómica destinada a este fin (360.000 euros), dejando estas ayudas "por debajo del límite crítico necesario para garantizar la supervivencia y la viabilidad" de las razas tudanca, pasiega, monchina y el caballo hispano-bretón.

Antes de que PRC y PSOE anunciaran la ampliación de la partida en esos 360.000 euros, Albalá señaló que de los cerca de 635 ganaderos solicitantes de ayuda, "más de 220 no recibirán nada, mientras que más de 130 verán reducidas notablemente las ayudas, al imponerse un techo de 6.000 euros".

importante de la identidad de toda Cantabria". "La ganadería no sacará a Cantabria de la crisis, pero Cantabria no saldrá de la crisis sin la ganadería", ha recalcado.

CONCENTRACIÓN DE GANADEROS

Durante el debate de la iniciativa, los ganaderos de las razas tudanca, monchina y pasiega, se han concentrado a las puertas del Parlamento para reclamar la restitución de los 360.000 euros que el Gobierno había desviado de la partida para las razas locales amenazadas a otro tipo de ganaderos, así como para pedir la eliminación del tope subvencionable impuesto, limitándolo a 30 reses mayores de dos años por explotación ganadera.

El presidente de la Asociación de Vaca Tudanca y alcalde de Valdáliga, Lorenzo González, ha opinado que, aunque se devuelvan esos 360.000 euros, si no se suprime ese tope, que ve "ilegal", "se están riendo" de ellos. Así, antes del debate de la iniciativa, ha anunciado que los ganaderos con vaca tudanca, monchina y pasiega, van a "seguir manifestándose" para seguir reivindicando estas peticiones y van a "endurecer" las medidas.

González ha explicado que hasta esta limitación, de 6.000 euros de ayuda para la tudanca y de unos 4.000 para la monchina y pasiega, un ganadero podía cobrar hasta 15.000 o 16.000 euros. Tanto él como la representante de la Asociación de Vaca Monchina, Mercedes Fernández, han opinado que los más afectados por estas limitaciones son los ganaderos a título personal, que son los que viven de ello.

Ambos también han reivindicado la necesidad de estas ayudas para la supervivencia de estas especies. "Con 6.000 euros no se puede vivir de una raza", ha dicho Fernández. A su juicio, "lo que tiene que hacer el Gobierno" es "mantener el patrimonio genético" y no que, como dicen, se les ha aconsejado que cambien de raza o diversifiquen sus reses.