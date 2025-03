Blanco registra su candidatura para suceder a Revilla y cree que la militancia "merece" las primarias

Destaca su experiencia "de más de dos décadas de trabajo junto a Revilla; desde la militancia hasta el Gobierno"

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero y diputado autonómico Guillermo Blanco ha registrado este viernes su candidatura para ser el aspirante del PRC a la Presidencia de Cantabria en las próximas elecciones autonómicas de 2027 y suceder así al único candidato regionalista desde la fundación del partido, Miguel Ángel Revilla, convencido de que "ha llegado el momento de dar un paso adelante" y de que "hay que intentar las cosas para no arrepentirse de no haberlo hecho".

Con ello, se une a la lista de aspirantes a figurar en el próximo cartel electoral del PRC junto a la también exconsejera y diputada Paula Fernández; el parlamentario y alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; y el regidor de Reocín y expresidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, con quienes se enfrentará el 4 de mayo en las primarias si no hay candidatura de consenso. Al respecto, ha opinado que la militancia "merece" las primarias.

Blanco, que ya anunció en enero sus pretensiones de presentarse como candidato si contaba con la "receptividad" de los líderes locales, ha registrado su candidatura en el último día del plazo, ya que concluye este viernes a las 14.00 horas.

Y se ha postulado ante los 82 miembros que componen la Ejecutiva regionalista --entre quienes los aspirantes tienen que conseguir el 20 por ciento de los avales para concurrir a las Primarias fijadas para el 4 de mayo-- a través de una carta, en la que señala que ha tomado una decisión "muy meditada, fruto del diálogo con muchos de vosotros y del convencimiento de que ha llegado el momento de dar el paso".

Así, el exconsejero de Ganadería ha mostrado su deseo de "liderar un partido con los pies en la tierra", avalado "en la experiencia de más de dos décadas de trabajo junto a Revilla; desde la militancia hasta el Gobierno", y "con la ilusión de seguir poniendo al PRC al servicio de los cántabros".

"En cada responsabilidad he tenido claro a quién me debía: a la gente", ha aseverado en su carta a los miembros de la Ejecutiva, dejando claro que su candidatura "no nace de una ambición personal, sino de una convicción compartida", la de que "Cantabria necesita un PRC fuerte, que mantenga su esencia y mire al futuro con ambición, renovando formas y equipos, pero sin perder nunca la identidad regionalista".

En este sentido, Blanco, cuyo lema de campaña es '¡Caminemos juntos!', ha asegurado que su compromiso es "escuchar, sumar esfuerzos y construir juntos el futuro del regionalismo". Para ello, aboga por una renovación de la formación desde "la experiencia" para abrir "una nueva etapa de ilusión, solvencia y trabajo riguroso ante los grandes retos que preocupan a los ciudadanos", como la vivienda, el empleo de calidad, la educación, la sanidad o el despoblamiento, ha enumerado.

LA MILITANCIA "SE MERECE" LAS PRIMARIAS

A preguntas de los medios de comunicación tras registrar su candidatura, Blanco ha afirmado estar "completamente seguro" de que los regionalistas demostrarán su unión pero ha matizado que "no tiene por qué ser antes" de que se elija al candidato, y de hecho ha defendido que la militancia "se merece" las primarias, que se celebrarían el 4 de mayo si no hay candidatura de consenso antes del próximo viernes.

Y es que, desde el cierre del plazo de presentación de candidaturas, se abre un periodo de siete días, hasta el 4 de abril, para negociar un acuerdo para formar una candidatura única de consenso que evitaría las primarias, como es el deseo que Revilla ha manifestado en varias ocasiones.

Sin embargo, cuestionado por si cree que los militantes merecen tener voto en la elección del candidato, ha dicho que "por supuesto" y que "muchos están esperando tener esa posibilidad". "Esa unión la va a haber con toda seguridad, pero no tiene porqué ser antes", ha opinado.

A su juicio, los ciudadanos cántabros "están esperando un partido que salga reforzado de esta elección y a esos también creo que les gustaría que hubiese una elección en unas primarias absolutamente democráticas".

Por último, ha asegurado tener los avales necesarios, y aunque "son un voto secreto" y "lo sabremos el día 4", ha dicho estar "seguro" que "quienes me han dado su voto de confianza corresponderán con él".

Según han señalado fuentes del PRC a Europa Press, a última hora de esta tarde el Comité Electoral se reunirá y se conocerá si existen más candidatos a suceder a Miguel Ángel Revilla como aspirantes a la Presidencia de Cantabria.