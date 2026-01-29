El BOC publica las bases de las convocatorias de Torrelavega para cuatro plazas de conserje y una de limpieza viaria

Archivo - Fachada de la sede del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves las bases que regirán dos nuevos procesos selectivos del Ayuntamiento de Torrelavega: cuatro plazas de conserje, mediante oposición libre, y una plaza de Ayudante de Oficios de Limpieza Viaria, por concurso oposición.

Ambas convocatorias forman parte de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2025 y con esta publicación, se abre el proceso de selección, aunque el plazo de presentación de instancias en el Registro General, no comenzará hasta que el anuncio aparezca en el Boletín Oficial del Estado, y será de 20 días naturales.

Respecto a las cuatro plazas de conserje, las bases detallan que se convocan como funcionarios de carrera, pertenecientes a la escala de Administración General, subescala Subalterna, y que el proceso incluirá un examen tipo test y una prueba práctica relacionada con las tareas propias del puesto.

Entre los requisitos figuran contar con Certificado de Escolaridad o titulación equivalente, tener nacionalidad española y poseer la capacidad funcional necesaria.

Por su parte, la convocatoria para la plaza de Ayudante de Oficios de Limpieza Viaria se realizará mediante concurso oposición, combinando pruebas teóricoprácticas y valoración de méritos vinculados a la experiencia y la formación en actividades relacionadas con la limpieza viaria.

Para este puesto se exige, además de la titulación académica equivalente al Certificado de Escolaridad, disponer del permiso de conducir B en vigor.

El alcalde, Javier López Estrada, han destacado que se trata de dos procesos "muy esperados", que permitirán reforzar servicios "esenciales" del Ayuntamiento y ofrecer oportunidades de empleo "totalmente garantistas, con criterios objetivos y transparentes".

También han recordado que toda la información está disponible en el BOC y en la sede electrónica municipal, donde también se publicará el anuncio del BOE en cuanto se produzca, momento en el que quedará abierto el plazo legal para la presentación de solicitudes. Hasta entonces, las personas interesadas pueden consultar las bases completas y preparar la documentación necesaria.