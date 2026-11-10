'Boda en la aldea' regresa al Teatro Municipal Concha Espina con más de 200 participantes

Presentación de 'Boda en la aldea' - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) de Torrelavega acogerá los días 12 y 26 de noviembre, a las 19.30 horas, la representación de 'Boda en la aldea', una obra con más de 200 participantes que recupera las tradiciones y el folclore rural de Cantabria y que vuelve a los escenarios de la mano de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, dentro de los actos conmemorativos del centenario de su primera fotografía documentada.

La presentación ha contado con la participación del primer teniente de alcalde, José Luis Urraca; el segundo teniente de alcalde, Pedro Pérez Noriega; la presidenta de la Agrupación, Carmen Olarreaga, y miembros de la entidad.

Urraca ha destacado el valor cultural de esta representación, ideada por Manuel Egusquiza y con guion de Juan José Crespo, que ya fue llevada al cine por la Agrupación en el año 2000. "Es una obra que nace de aquí, de Torrelavega", ha señalado, poniendo en valor su vinculación con la historia y las tradiciones del municipio.

El primer teniente de alcalde ha subrayado que 'Boda en la aldea' supone "una recuperación de nuestras tradiciones, es una forma de mantenerla, de transmitirla a la gente de hoy en día, de todas las edades, de mantener vivo el folclore de Cantabria".

En este sentido, ha destacado la importancia de la colaboración municipal para conservar este patrimonio cultural y ha animado a los torrelaveguenses a disfrutar de una representación que regresa al Teatro Municipal Concha Espina en un año especialmente significativo para la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos.

MÁS DE 200 PERSONAS SOBRE EL ESCENARIO

Por su parte, Carmen Olarreaga ha explicado que recuperar 'Boda en la Aldea' supone para la Agrupación "un reto" y "un sueño", después de años en los que tanto el público como las nuevas generaciones de la entidad habían manifestado su interés por volver a representarla.

La presidenta ha destacado la complejidad de una producción que movilizará a más de 200 personas de diferentes agrupaciones y que requiere un importante trabajo de coordinación, ensayos y vestuario.

La representación contará con la participación de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves de Tanos, los coros Santa María de Solvay y Solvay Ensemble, que interpretarán la parte coral, y músicos de Suances.

La narración correrá a cargo de la actriz torrelaveguense María Castillo, que asumirá el papel que en su momento interpretó Juan José Crespo, uno de los principales impulsores de la obra.

Olarreaga ha tenido palabras de reconocimiento para Crespo y para Manuel Egusquiza, por su papel fundamental en la creación y adaptación musical de esta representación. También ha agradecido la colaboración de Pedro Sobrado, que ha plasmado en un lienzo la boda del indiano con su sobrina.

La presidenta ha recordado que el lema del centenario de la Agrupación es 'Transmítelo', una idea que cobra especial significado con la recuperación de esta obra, en la que participan nuevas generaciones que hasta ahora solo habían podido conocerla a través de su grabación.

El interés por volver a disfrutar de 'Boda en la Aldea' también se ha reflejado en la demanda de invitaciones. Según ha explicado Olarreaga, las disponibles inicialmente para el 12 de noviembre ya se han agotado, mientras que para el día 26 quedaban 23 en el momento de la presentación. No obstante, conforme a la normativa del teatro, el mismo día de cada representación, por la mañana, se pondrá a disposición del público el 10% del aforo, equivalente a 75 invitaciones gratuitas para cada función.

Además, para la representación del 26 de noviembre se ha previsto una reserva de localidades destinada a los centros de mayores del municipio, a través de la Concejalía de Mayores, con el objetivo de facilitar su asistencia.

La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Torrelavega y el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.