Los Bomberos desencarcelan a un hombre atrapado en su coche tras sufrir un accidente en Cillorigo de Liébana - 112 CANTABRIA
SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de Bomberos del Gobierno de Cantabria han desencarcelado esta tarde a un hombre que había quedado atrapado en el interior del vehículo tras sufrir un accidente de tráfico en Cillorigo de Liébana.
Tras conseguir rescatarlo de forma segura, la víctima ha sido atendida por los servicios de emergencias y evacuada en el helicóptero medicalizado hasta el aeropuerto de Severiano Ballesteros-Santander, ha informado Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria.
Desde allí, ha sido derivado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para recibir atención especializada.