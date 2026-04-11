Bomberos estabilizan la cornisa de una casa deshabitada en el Paseo Velasco de Liérganes con riesgo de caída
SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Bomberos del Gobierno de Cantabria han estabilizado esta mañana una cornisa en una casa deshabitada en el Paseo Velasco de Liérganes que presentaba riesgo de caída.
Los efectivos autonómicos han instalado puntales, así como balizado la zona y cerrado la acera para evitar accidentes, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en su red social 'X'.
Además, los bomberos también han acudido al barrio Puerta de Colindres para intervenir en la caída de una farola a la vía pública por una colisión de tráfico.
En concreto, han protegido la instalación eléctrica y también han balizado la zona por seguridad.