Bomberos guían a dos montañeros en el descenso desde la estación superior de Picos de Europa

Montañeros asistidos por bomberos y rescatadores en Picos de Europa - 112

SANTANDER, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Cantabria guiaron anoche a dos montañeros en el descenso desde la estación superior del cable de Picos de Europa hasta el punto en el que habían dejado su vehículo.

Estos efectivos fueron movilizados junto al equipo de rescate del Gobierno regional por el 112 para asistir a los dos hombres, que se encontraban en el entorno de la estación, ya al ocaso, cuando avisaron de su situación y pidieron orientación para pernoctar.

Los bomberos accedieron en 4x4 al Parque hasta un punto en el que la nieve bloqueaba el paso del vehículo y continuaron su camino a pie hasta los afectados.

Tras localizarlos, comprobaron que su estado físico era bueno y les guiaron en el descenso hasta el punto en el que habían dejado el vehículo, informa el 112 en la red social X.