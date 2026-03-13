Bomberos rescatan a una becerra caída por un talud a un regato en Soto de Villacarriedo - 112
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 13 marzo 2026 20:04
SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Cantabria han rescatado a una becerra caída por un talud a un regato en Soto Villacarriedo, ha informado el Servicio de Emergencias.

La becerra no podía ponerse en pie por lo que fue arrastrada por los bomberos a una zona seca, donde la propietaria la proporcionará comida y cuidados para intentar que se recupere y pueda ascender por sí misma, indica el 112 en X.

