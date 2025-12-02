Los bomberos del SEMCA no harán horas extras mientras no se cubran las vacantes y se resuelva la falta de personal

Bomberos del SEMCA - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) ha anunciado este martes la decisión de no realizarse horas extraordinarias estructurales en el servicio hasta que no se cubran las vacantes por permisos, bajas y licencias y se resuelva la falta de personal.

Los sindicatos del SEMCA (UGT, CSIF y SIEP) han indicado que ya hay parques que no han estado operativos "a consecuencia de esta nefasta gestión" y han precisado que, sólo este martes, hay tres no operativos (Reinosa, Villacarriedo y Valdáliga) porque no se cubre la guardia mínima de cuatro efectivos, y otro cerrado, el de Los Corrales de Buelna.

Según ha informado en un comunicado el órgano sindical, esta decisión fue adoptada por una asamblea de efectivos del SEMCA por amplia mayoría, casi un 90%, en respuesta a "la dejadez del Gobierno de Cantabria para solucionar la escasez de personal y el incumplimiento de su compromiso de negociar un convenio colectivo que lleva 12 años caducado".

"No contratan, no cubren las vacantes ni las bajas, no actualizan los protocolos y no quieren firmar un nuevo convenio colectivo; y además de todo esto, el SEMCA lleva meses sin pagar todo este tiempo extraordinario", ha agregado el comité de empresa del organismo autónomo, que ha denunciado que esta forma de gestionar el servicios "es un auténtico desastre ante el que los bomberos han dicho basta".

Los sindicatos han explicado que llevan una década intentando negociar un convenio en diferentes legislaturas y con diferentes gobiernos "y siempre con el mismo resultado".

"Con el Gobierno actual, en ocasiones con una sintonía más o menos positiva, y con acuerdos se iba avanzando, pero a la hora de la verdad, y cuando todo parecía indicar que se iba a firmar, hemos sufrido un cerrojazo por parte de la empresa", ha asegurado el comité.

Además, ha precisado que desde el Gobierno se les ha convocado a dos reuniones en las que iba a participar la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, "y una vez más, nos han anulado las dos; y la última a través de un correo electrónico con tan solo unas horas de antelación".

Para el comité de empresa del SEMCA, "no es admisible que el servicio actualmente sea un caos en la gestión de personal, que la única herramienta utilizada por la empresa sea la realización de horas extraordinarias o desplazar bomberos de un parque a otro en una política que se resume en un parche tras otro".

Los sindicatos han recalcado que no se ha cumplido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que obliga a que la guardia mínima debe ser de cuatro bomberos y, ante ello, "la empresa quiere obligar al personal a realizar horas estructurales ya programadas saltándose una resolución de Inspección de Trabajo que dice todo lo contrario".

"Hace muchos meses que el servicio tiene una oferta de empleo público sin terminar, con numerosas denuncias que no permiten que se aumente el personal prometido o bolsas de interinos con personas sin formación", han denunciado, a la par que reprochado al SEMCA y a la Consejería de Presidencia que "siempre dirigen las culpas y las consecuencias de la mala gestión a los bomberos".

Para el comité, "los bomberos tienen un objetivo más que merecido después de tantos años: firmar un convenio digno y que se retorne a un buen funcionamiento del servicio a la ciudadanía".