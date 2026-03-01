Bomberos sofocan un incendio en una carpintería en Santiurde de Toranzo - 112 CANTABRIA

SANTANDER 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este domingo un incendio declarado en un taller de carpintería en Santiurde de Toranzo, sin que se han producido daños personales.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta el lugar a los efectivos autonómicos que han sofocado las llamas.

Asimismo, han ventilado y asegurado el espacio para evitar que el fuego se pueda reproducir, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.