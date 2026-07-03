Bomberos sofocaron anoche un incendio en un comercio textil de Santoña

Bomberos sofocan un incendio en un comercio de Santoña - 112

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido esta pasada noche un incendio declarado en un comercio textil de la localidad de Santoña.

En el momento de originarse las llamas el establecimiento estaba cerrado, por lo que no hay que lamentar heridos, ha informado el 112.

El Centro de Atención a Emergencias del Ejecutivo recibió aviso del fuego minutos antes de las 22.00 horas y movilizó hasta el lugar para al cuerpo de bomberos autonómico, 061, Guardia Civil y Policía Local.

A su llegada, los efectivos centraron su labor en la extinción de las llamas para, después, ventilar la densa nube de humo generada en el interior del local.

Remataron la intervención con la revisión de la instalación para descartar focos secundarios y puntos calientes ocultos.