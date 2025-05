Bridgestone recoge 130 peticiones de bajas voluntarias en Cantabria, donde suma 36 prejubilaciones

El ERE aprobado afectará a 188 trabajadores en la planta de Puente San Miguel

BILBAO/SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La planta de Bridgestone en Puente San Miguel ha recogido hasta este martes un total de 130 peticiones de trabajadores para acogerse a bajas voluntarias con motivo del ERE, a lo que se suman 36 empleados que pueden prejubilarse en esta factoría cántabra, según datos aportados por fuentes sindicales a Europa Press.

Suman así 166 trabajadores, que son 22 menos de los que se verán afectados por el Expediente de Regulación de Empleo aprobado y que supondrá 188 despidos, que se materializará a finales de junio.

Quienes se acojan a bajas voluntarias recibirán, además de una indemnización de 45 días por año trabajado sin límite de mensualidades, otros 30.000 euros.

Las citadas fuentes han indicado a esta agencia que hay que tener en cuenta que son "voluntarios forzosos", ya que se trata de "trabajadores que no se quieren marchar, pero que al no cumplir ningún requisito para quedarse se marchan voluntariamente" para recibir la citada cuantía.

BASAURI

El ERE también afecta a la fábrica de Basauri, que ha recabado hasta la fecha 234 peticiones de trabajadores para acogerse a bajas voluntarias, lo que supone dos más de las 232 contempladas en el ERE. No obstante, varias de estas peticiones serán rechazadas, al tratarse de puestos en los que "no sobra gente".

Según los datos que manejan los sindicatos, los trabajadores que están en la franja de edad para acogerse a prejubilaciones serían unos cien en la planta vizcaína, donde casi todos los que cumplen las condiciones para jubilarse antes de tiempo lo han solicitado y se prejubilarán. Sin embargo, hay varias peticiones de bajas de trabajadores de puestos en los que "no sobra gente, y es muy probable que no les acepten la solicitud".

"En producción hay departamentos en los que no hay tantos voluntarios como la gente que tiene que salir", han precisado, para señalar que esto supondrá que habrá despidos "forzosos" en el marco del ERE, al tiempo que han apuntado que hay personal de mantenimiento que ha pedido salir, pero en esta sección no se va a poder dar la baja a todos, "porque si no, te quedas sin personal para reparar las máquinas o arrancar la fábrica".

Según han manifestado, "de esos 234 que han pedido salir, va a haber gente que le van a denegar porque están en puestos que no estaban afectados por el ERE, que no tenía que salir nadie, y la empresa ha dejado redactado que, si son puestos no afectados por el ERE, la empresa valorará si aceptar las solicitudes o no".

PRÓXIMA REUNIÓN, EL 2 DE JUNIO

Empresa y sindicatos se reunirán el próximo día 2, fecha en la que se conocerá a cuánta gente le aceptan y a cuánta no la baja incentivada. La fecha de salida de los trabajadores afectados por el ERE es el 30 de junio, pero a partir del día 23 ya no acudirán a trabajar, ya que se les darán las vacaciones a que tengan derecho.