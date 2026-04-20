La BUC centrará el Día del Libro en las migraciones, con documentos históricos y obras científicas y literarias

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SANTANDER 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Cantabria (BUC) centra este año la conmemoración del Día del Libro, que se conmemora el próximo 23 de abril, en torno al fenómeno de las migraciones, analizadas desde una perspectiva científica, literaria y social, a partir de documentos históricos, obras contemporáneas y recursos gráficos.

La iniciativa, bajo el lema 'Migraron, migramos, migrarás', propone un recorrido por distintos enfoques, para contextualizar un proceso que ha marcado la historia europea y local y se centra en la relación entre movilidad humana y producción cultural, con especial atención a fuentes documentales conservadas en la propia institución y a formatos como el cómic, utilizados como herramienta de análisis social.

La BUC propone una aproximación multidisciplinar a la migración, apoyada en fuentes documentales, propuestas culturales y actividades abiertas, con el objetivo de facilitar el acceso a información contextualizada sobre un fenómeno de alcance global.

"Nuestra intención es aportar el enfoque de la ciencia y del conocimiento sobre un fenómeno social que está marcando la conversación pública", ha explicado la directora de la BUC, María Jesús Saiz.

Entre los tres focos de interés planteados en las distintas divisiones de la BUC se encuentra 'Escribieron desde lejos', que consiste en una selección de obras centrada en figuras de la ciencia y la literatura que desarrollaron parte de su producción fuera de sus países de origen.

Autores como Albert Einstein, Rosa Chacel, María Zambrano o Juan Goytisolo forman parte de este recorrido que examina la relación entre migración y creación intelectual y artística.

Este enfoque sitúa la movilidad no solo como desplazamiento físico, sino como un factor que ha influido en la circulación de ideas y en la transformación del pensamiento en distintos contextos históricos.

Además, el foco instalado en la división del Interfacultativo, denominado 'Memoria migrante', contextualiza los movimientos migratorios en el marco europeo.

Uno de los elementos centrales es la exposición de algunos de los 'Libros de embarque' de la Compañía Trasatlántica, conservados y digitalizados por la BUC.

Estos registros documentan la salida de miles de personas hacia América entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y constituyen la base del actual Portal de la Emigración de la Universidad de Cantabria, en el que se recogen los listados de pasajeros en las rutas al continente americano que operaba la Compañía Trasatlántica desde Santander entre 1900 y 1960.

Incluyen información sobre el buque, la fecha de partida, el destino, así como los nombres de los viajeros, categoría del pasaje y precio pagado.

Más de 62.000 billetes con destinos como La Habana, Veracruz, La Guaira o Nueva York permiten situar un momento histórico en el que Europa actuaba como territorio de salida migratoria.

Finalmente, 'Migrar en viñetas' es una selección de obras de la Comicteca, ubicada en la división de la ETSI de Industriales y Telecomunicación, que aborda la experiencia migratoria a través del lenguaje gráfico.

La iniciativa reúne historias centradas en desplazamientos, refugio o identidad, y plantea el cómic como un medio para representar procesos complejos y experiencias personales.

La programación se completa con recomendaciones de lectura difundidas a través de los perfiles de la BUC en redes sociales y una visita guiada abierta al público para dar a conocer las instalaciones y servicios de la Biblioteca, previa inscripción, ha indicado la UC en nota de prensa.