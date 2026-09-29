Buruaga anuncia 8,7 millones más para plazas concertadas en centros de atención a la dependencia

Archivo - Centro de atención a la dependencia de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado este martes un "incremento sin precedentes" en la financiación del sistema de atención a la dependencia, con una subida de casi 8,7 millones de la partida destinada al pago de las plazas concertadas en residencias, centros de día y pisos tutelados.

El anuncio se ha producido en el marco de la reunión que ha mantenido con representantes de empresas y entidades del sector y la medida entrará en vigor este jueves, 1 de octubre.

Supone una subida por plaza y día que oscila entre un 5 y un 6 por ciento. Además, va acompañada de un incremento del coste de transporte de más de 1,3 millones de euros.

Tras la reunión con el sector, la presidenta ha explicado que con este incremento no solo se actualizan los costes de personal, como viene haciendo el Gobierno desde 2023, sino que, además, "da un paso más", aumentando "significativamente" la remuneración por los costes generales, como el agua, la luz o el gas, hasta el 8,6%.

La presidenta ha señalado que esta "inversión récord", que alcanza en 2026 los 123 millones para estancias concertadas, es posible porque hay compromiso del Gobierno y respaldo presupuestario.

"Queremos un sector fuerte, centros sostenibles y profesionales reconocidos", ha enfatizado.

Según la presidenta, el objetivo de la medida es "garantizar más recursos para atender a las personas y más estabilidad para los trabajadores" porque "detrás de cada plaza no hay simplemente un servicio, hay una persona, una familia y unos cuidados que tenemos la obligación de garantizar".

"Vamos a seguir trabajando de la mano del sector, escuchando sus necesidades y buscando que nuestro sistema de cuidados sea cada día más sólido y de mayor calidad, con más recursos para atender a las personas y más estabilidad para los trabajadores", ha afirmado la presidenta.

AUMENTO CONSTANTE EN ATENCIÓN A LA DEPENDECIA DESDE 2023

El incremento que ha anunciado la presidenta sigue una senda de mejoras económicas del Gobierno a la atención a las personas con dependencia y discapacidad en Cantabria, que comenzó en 2023 y se ha mantenido constante en todos los ejercicios, y ronda el 15%, con un incremento adicional en el presupuesto de estancias concertadas de 24,5 millones de euros.

En 2023, 2024 y 2025 el Ejecutivo autonómico subió los precios para compensar el incremento de los gastos de personal derivado de los nuevos convenios colectivos.

Además, en 2024 también hubo una subida de los costes generales y se igualaron los precios de las plazas en residencias para personas con discapacidad intelectual a las de personas con discapacidad física.

Buruaga ha resaltado que el sistema de atención a la dependencia en Cantabria "avanza en derechos, servicios y prestaciones" y cuenta con el compromiso del Gobierno que entiende estas partidas como una inversión en cohesión social y bienestar individual y colectivo".