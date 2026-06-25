Buruaga asegura que Cantabria está hoy "mucho más cerca de la locomotora" pese a la "anarquía" nacional

Buruaga durante su discurso en el Debate del Estado de la Región. - EUROPA PRESS

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que la región está hoy "mucho más cerca de la locomotora" del crecimiento gracias a que el Gobierno autonómico (PP) se ha "dejado la piel" en estos tres años de legislatura para lograr la "estabilidad" y evitar que la comunidad se vea avasallada en medio de esta anarquía nacional".

Así lo ha manifestado Buruaga este jueves durante su discurso en la primera jornada del último debate sobre la orientación política del Gobierno, correspondiente al tercer año de la undécima legislatura.

La presidenta ha señalado que en su discurso de investidura prometió el cambio, como meta, y el diálogo, como instrumento, y están cumpliendo "hasta la última coma del programa de Gobierno", que llega a este debate con "los deberes hechos, presupuestos aprobados, un programa de reformas e inversiones en marcha y una Cantabria creíble que funciona, que crece, que atrae inversión y que ha recuperado los servicios públicos que otros habían deteriorado".

Un logro que ha sido posible, ha indicado, porque se han "apartado el ruido, la polarización y la hipérbole", y han optado por "la sensatez, la serenidad y la moderación" para centrarse "en lo que de verdad importa a los ciudadanos", que es "que alguien se ocupe de su día a día" y que "Cantabria funcione".

La líder del Ejecutivo autonómico ha afirmado que "el mayor logro de Cantabria en los últimos años se llama estabilidad", algo en lo que ha estado "trabajado intensamente" el Gobierno regional y por lo que ha logrado aprobar tres presupuestos, "a pesar de gobernar en minoría y en solitario".

Frente a ello, ha apuntado, el Gobierno de España "no ha conseguido aprobar ni solo presupuesto" en esta legislatura y "tampoco ha sido habitual en otros gobiernos autonómicos también en minoría".

Además, ha destacado que, "con diálogos", han conseguido también bajar los impuestos, reducir la burocracia y alcanzar "importantes" acuerdos con los profesionales médicos y enfermeros, con el sector ganadero, acuerdos para la justicia, para la educación, para la universidad y reforzar el diálogo social.

"PARÁLISIS Y CORRUPCIÓN"

"Ahora Cantabria sabe a dónde va, tiene dirección y liderazgo, tiene rumbo y quien la dirija", ha subrayado Buruaga, que ha indicado que la región avanza "con paso firme" y, además, lo hace en medio de un escenario geopolítico internacional "muy complejo, marcado por la inestabilidad y la incertidumbre económica y con un panorama político nacional que es indescriptible" y le "avergüenza".

En este punto, ha lamentado que mientras el país sufre "una degradación sin precedentes de sus instituciones", el Gobierno central "se limita a aferrarse al poder, a resistir y a no convocar elecciones, pase lo que pase".

Así, en medio de "la parálisis, la corrupción y la mentira", la presidenta se ha cuestionado "quién está al timón de las grandes decisiones que debe tomar el Gobierno central en beneficio de los cántabros".

"La agonía de Pedro Sánchez nos está haciendo perder mucho dinero por su incapacidad para aprobar Presupuestos Generales del Estado, el retraso ya crónico en las entregas a cuenta y los recortes en los programas de inversiones y ayudas, y eso nos está haciendo perder también mucho tiempo y oportunidades para solucionar problemas que no pueden esperar, como el acceso a la vivienda o la falta de médicos", ha dicho.

Así, se ha referido a las estructuras ferroviarias que "lastran" la competitividad de la región, el déficit energético que "condiciona" el despegue de los proyectos tractores de la comunidad autónoma y la "infrafinanciación" de los servicios públicos regionales.

Todo ello, ha denunciado, con un sistema de financiación autonómica "caducado" que Pedro Sánchez "quiere modificar con una financiación a la carta del independentismo". No obstante, Buruaga confía en que la última propuesta quede "en una más" y la legislatura se termine "sin abrir ese método".

"Con un presidente entregado al separatismo y a los caprichos de los radicales que le sustentan en el Gobierno, nada bueno puede depararle a Cantabria", ha dicho Buruaga, que ha aseverado que, en cualquier caso, están "preparados para defender el interés general de Cantabria, ante quien haya que defenderlo" e irán "donde haya que ir".

De esta forma, ha vuelto a pedir una financiación autonómica "suficiente y justa", negociada con las comunidades autónomas y que garantice el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos.

"No admitimos tratos bilaterales, cupos separatistas, financiación singular ni tampoco condonación trampa, o como quieran llamarlo, nada de privilegios territoriales ni peajes políticos", ha trasladado la presidenta, para quien "tenemos la misma obligación de defender los derechos de los cántabros y de evitar que Cantabria se vea avasallada en medio de esta anarquía nacional".

En este sentido, ha apuntado que le "preocupa" que haya partidos "defensores del agravio que, en lugar de sumarse a las reivindicaciones de sus ciudadanos y ponerse del lado de los intereses de su tierra, se estén dedicando a blanquear y a hacer seguidismo del sanchismo".

No obstante, pese a este panorama nacional, la presidenta cántabra ha indicado que, en estos 36 meses de gobierno, se han "dejado la piel por devolver el crédito a la acción política" y ha aseverado que "Cantabria es hoy una región ordenada, previsible y bien gestionada, con rigor, sin improvisaciones y con una administración más eficiente".

De esta forma, Buruaga ha afirmado que, aunque "queda mucho por hacer", "Cantabria está hoy infinitamente mejor que en junio de 2023 y dentro de un año estará mejor que hoy".

"Hoy puedo decir que ya estamos mucho más cerca de la locomotora y, si las cosas discurren conforme a lo previsto, al final de la legislatura habremos alcanzado una meta histórica como región, salir del furgón de cola del crecimiento y situarnos entre las comunidades de vanguardia", ha sentenciado.