Buruaga asiste al funeral por las víctimas del accidente de Urda y traslada la solidaridad de Cantabria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, saluda a la ministra de Educación, Milagros Tolón , en presencia del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - BALLESTEROS

SANTANDER 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido esta tarde al funeral por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, que ha tenido lugar en la Catedral Primada de Toledo bajo la presidencia de los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia.

Con su presencia en la ceremonia, la jefa del Ejecutivo cántabro ha querido trasladar el apoyo y la solidaridad de la comunidad autónoma a las víctimas y sus familiares, y unirse al duelo de toda España por esta tragedia que el pasado 28 de octubre costó la vida a 69 personas.

El acto religioso ha sido oficiado por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, junto con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello, y los cinco obispos de Castilla-La Mancha.

La presidenta de Cantabria ha estado acompañada por otros mandatarios autonómicos y una amplia representación institucional del Estado.

También ha destacado la presencia del Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda, que por primera vez ha salido de la localidad toledana, en sus más de cuatro siglos de historia, con motivo de este funeral.

La imagen, conocida popularmente como el Cristo de Urda, ha sido iluminada con 69 velas, una por cada una de las personas fallecidas en el accidente, ha señalado el Gobierno cántabro en nota de prensa.