Buruaga: "Chisco siempre ocupará una vitrina de honor en nuestro recuerdo"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, asiste a la entrega de la 49 edición del Trofeo Chisco, concedido a Peio Canales y José Alberto López - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recordado hoy al exjugador del Racing, José María Salcines 'Chisco', que falleció ayer a los 83 años, "un mito" que "conquistó la banda izquierda del Sardinero" y "siempre ocupará una vitrina de honor en el recuerdo".

"Tengamos siempre presentes los valores que nos inculcó y rindamos tributo cada día a su ejemplo", ha manifestado la presidenta durante la gala de entrega del Trofeo Chisco, que otorga RNE en Cantabria y que se ha convertido en esta 49 edición en un homenaje póstumo al exfutbolista del Racing, que da nombre al galardón.

En la gala, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del futbolista, Buruaga ha recordado que "fue un cántabro ejemplar, un militante, y un gran racinguista que hizo bandera del compromiso y la honradez, de la nobleza, el pundonor y el profundo amor por esta tierra", y ha trasladado todo su cariño, fuerza y afecto a la familia del excapitán del Racing, "un hombre excepcional e irrepetible".

Este año "este premio a la garra" como mejor futbolista de la temporada ha recaído en Peio Canales, "uno de los héroes del ascenso" y que, desde el primer día, "supo lo que significa llevar la camiseta del Racing", según ha destacado la presidenta, que también ha tenido palabras de recuerdo para Pedro, el abuelo del jugador, y para el municipio de Arredondo, clave en la vinculación del centrocampista vasco con Cantabria.

El Trofeo Chisco de Honor en esta edición ha sido para el entrenador del Racing, José Alberto López, que ha devuelto a la afición racinguista "la alegría, la confianza, las ganas de comerse el mundo" con el ascenso del equipo a Primera División 14 años después. "Ambos sois referentes para todo el racinguismo anteponiendo siempre el interés del equipo a todo lo demás", ha afirmado Buruaga.

La presidenta, además, ha asegurado que el Gobierno autonómico se siente "un eslabón más" del equipo cántabro "dispuesto siempre a sumar a este gran proyecto colectivo de Cantabria, que es el Racing" porque "es patrimonio emocional de Cantabria", y ha llamado a seguir "soñando a lo grande y ser ambiciosos", tal y como afirmó el máximo accionista del Racing, Sebastián Ceria, el día del ascenso, porque "cuando uno cree en sus capacidades, trabaja y se emociona, no hay nada inalcanzable".

Además, ha querido trasladar todo el ánimo al equipo y a la afición "para sumar y llegar a lo más alto esta temporada". "Cantabria es una tierra pequeña pero orgullosa, que tiene que competir con los más grandes para defender sus intereses, y esto es lo que también le toca ahora al Racing en la Liga EA Sports", ha señalado la presidenta, convencida de que ni el equipo ni la afición "se va achicar ni a rendir nunca ante nadie".

Además de la presidenta, que ha entregado los dos galardones, junto al director de RTVE en Cantabria, Juan Carlos Fernández, en la gala ha intervenido el presidente del Racing, Manuel Higuera, los dos galardonados, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santander, Beatriz Pellón, y los periodistas Alfredo Gómez y Raúl Gómez Samperio han realizado sendas entrevistas a Peio Canales y a José Alberto López.