Buruaga se compromete a firmar en los 100 primeros días de gobierno un Pacto por la Sanidad

Ana Pastor asegura que si el PP gobierna España hará una Ley de Modernización del Sistema Nacional de Salud



SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria y candidata autonómica, María José Sáenz de Buruaga, se ha comprometido a, si logra el Gobierno autonómico, firmar en los primeros 100 días de legislatura un nuevo Pacto Profesional por la Sanidad Pública, la cual está en "fallo multiorgánico y al borde de la ruina" por la "nefasta" gestión de la coalición PRC-PSOE.

Además, ha prometido realizar una auditoria completa para obtener una "radiografía en tiempo real" de la situación organizativa, financiera y asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS) de la que partir para afrontar los "problemas" y reformas que precisa para su mejora y para hacerla "más eficiente y sostenible"; aprobar un plan integral para la reducción de las listas de espera en atención especializada, y reformar la Atención Primaria, con especial atención al medio rural.

También Buruaga, que fue vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Sanidad entre 2011 y 2015, quiere aprobar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos actualizado; modernizar la gestión, impulsando el reconocimiento profesional y la productividad; promover un Plan Regional de Innovación en Sanidad y un parque científico y tecnológico de la salud en la antigua Residencia.

Así lo ha anunciado en un encuentro con profesionales sanitarios celebrado este martes en el Hotel Santemar, donde ha estado acompañada, entre otros, por la secretaria de Sanidad del PP y vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

Buruaga ha aprovechado el acto para exponer ante los representantes de los profesionales su hoja de ruta y principales propuestas para los próximos cuatro años para mejorar la sanidad de Cantabria, estructuradas en 12 ejes en el programa electoral del partido.

En su intervención, ha asegurado que su partido "no va a caer en el error de buscar solo las soluciones a los problemas de todos" y, en esta línea, ha afirmado que, en materia sanitaria, "no es posible avanzar" "sin la fuerza motriz de sus profesionales", a los que ha prometido "respeto, reconocimiento, diálogo y escucha permanente".

Es por ello por lo que se ha comprometido a firmar con los profesionales un Pacto por la Sanidad Pública dirigido al reconocimiento profesional y la mejora de sus condiciones y también a la sostenibilidad del sistema sanitario público y el abordaje de sus retos de futuro.

La líder del PP y candidata a la Presidencia de Cantabria ha opinado que el Gobierno liderado por Miguel Ángel Revilla (PRC) y donde las competencias en este ámbito corresponden al PSOE "se está cargando una de las mejores sanidades de España" y está llevando al sistema sanitario de la comunidad a "griparse".

A su juicio, la sanidad cántabra tiene, entre otros, "problemas de liderazgo" porque "no hay ni dirección, ni estrategia, ni planificación"; "de gobernanza" tras una legislatura marcada por una "baile de ceses y dimisiones" --hasta un total de 26-- y de "gestión" como, en su opinión, muestra que en cuatro años no haya podido sacarse adelante el pliego de la protonterapia.

También cree que la sanidad cántabra padece "graves" problemas de "infrafinanciación" y se vive un "deterioro de la calidad asistencial sin precedentes", con la comunidad "pulverizando todos los récords de listas de espera sanitaria".

Además, ha aludido a los "problemas de interlocución y relación" del Gobierno con los profesionales sanitarios. "Llevamos años instalados en el conflicto profesional permanente, pero sin duda alguna esta ha sido la legislatura del conflicto profesional por excelencia".

Ha opinado que "tanto conflicto" entre el Gobierno y los profesionales sanitarios "no es casualidad, sino una protesta contra el desgobierno total en el que Revilla y su socio tienen sumida a la sanidad con su ineficacia".

La presidenta ha asegurado que esta situación "no es una maldición eterna y tiene solución" porque "no hay nada que no se solucione con planificación estratégica, una gestión eficaz y sumando esfuerzos y haciendo equipo con los profesionales".

Además, y ya en clave nacional, ha criticado la falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad usado por el PSOE como un "trampolín electoral" para sus candidatos.

RECUPERAR EL "ESPLENDOR" DE LA SANIDAD DE CANTABRIA

Por su parte, Ana Pastor, médico de formación y ministra de Sanidad entre 2002 y 2004, ha afirmado que la sanidad pública es una "materia delicada" y depende de "cómo esté gestionada tanto a nivel autonómico como nacional" y del conocimiento que tengan quienes están al frente de ella.

Así, ha asegurado que Buruaga conoce "como la palma de su mano" la sanidad de Cantabria y, de igual manera, ha deseado que la próxima persona que esté al frente del Ministerio sepa de sanidad, de sus necesidades y de las preocupaciones de sus profesionales, aunque sea "un poco".

En su intervención, ha asegurado que el PP quiere "recuperar el esplendor" de la sanidad de Cantabria y, en este sentido, además de destacar el papel que juega el Hospital Valdecilla como referente nacional, ha resaltado que el PP tiene un proyecto político, liderado por Buruaga, en el que está "perfectamente detallado todo lo que se va a hacer" durante los 100 primeros días de gobierno.

"Quiero confiar y confío en que los cántabros nos van a dar su apoyo, porque la sanidad es uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar", ha subrayado Pastor, quien ha defendido la necesidad de tener "una buena gobernanza del sistema sanitario, hay que tener atendidos, comprendidos y bien tratados a los profesionales sanitarios", ha dicho.

En un plano nacional, Pastor ha denunciado que en España "faltan profesionales" y ha opinado que la temporalidad "es una vergüenza" y las retribuciones de los profesionales "tienen que mejorar".

Además, ha expresado su preocupación por la igualdad de los españoles en materia sanitaria y, en este sentido, ha anunciado, que si el PP llega al Gobierno de España, hará una ley de modernización del sistema nacional de salud para poner al día el Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y la cartera de servicios, creando una agencia de salud pública y calidad asistencial que mida lo que se hace en las comunidades autónomas.

Al encuentro, han asistido representantes de los sindicatos sanitarios y de los colegios de Médicos y Enfermería; algunos profesionales de prestigio y también distintos cargos del partido, como el secretario de Sanidad del PP de Cantabria, César Pascual, o la alcaldesa de Santander, aspirante a la reelección y número 2 de la candidatura autonómica, Gema Igual.