Buruaga confía en que se superará "con nota" el "reto" de gestión que supone la prórroga de presupuestos

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha mostrado convencida de que el Gobierno y sus empleados públicos superarán, "con responsabilidad" y "con nota", el "reto" de gestión que supone, "en principio", la prórroga de presupuestos. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, se ha mostrado convencida de que el Gobierno y sus empleados públicos superarán, "con responsabilidad" y "con nota", el "reto" de gestión que supone, "en principio", la prórroga de presupuestos.

"No es la primera vez que esto ocurre en el Gobierno de Cantabria ni tampoco será la última", ha indicado Buruaga durante la celebración del tradicional brindis de Navidad con el personal público del Ejecutivo autonómico, celebrado este jueves en la sede regional de Peña Herbosa, al que ha apelado a "seguir haciendo equipo y trabajando de forma conjunta" por "una tierra que merece y vale mucho la pena".

Según ha indicado, esta situación exigirá "mayor capacidad de adaptación, mayor planificación y más coordinación" para seguir avanzando en los proyectos en marcha y dar respuesta a las necesidades de los cántabros "con cercanía, sensibilidad y eficacia".

Durante su discurso, acompañada por los consejeros, la presidenta ha agradecido la labor diaria de los empleados públicos, a quienes ha definido como "el alma, la cabeza y las manos que sostienen esta Administración".

Ha asegurado que "el cumplimiento de los objetivos" del Ejecutivo y "el avance de los proyectos estratégicos" de la comunidad son posibles gracias al trabajo, la profesionalidad y el compromiso de los empleados públicos.

"Si un año más hemos alcanzado nuestros objetivos y hemos cumplido razonablemente nuestras expectativas, ha sido gracias a todos vosotros", ha subrayado.

Buruaga ha puesto en valor un servicio público que quiere ser "cada día más cercano, moderno y eficaz", y ha remarcado que la labor de los empleados públicos autonómicos se traduce en "servicios de calidad para la ciudadanía, proyectos que salen adelante y una Cantabria que sigue creciendo, se transforma y puede seguir brindando y generando más y mejores oportunidades para todos".

En este contexto, la presidenta se ha dirigido a los empleados públicos y les ha asegurado que "vuestra labor importa, e importa muchísimo", desde la atención directa al ciudadano, como en la tramitación de expedientes e informes que permiten "superar obstáculos" o en cada prestación que llega al ciudadano.

Ha incidido en que esa voluntad de "ofrecer siempre la mejor respuesta, incluso en momentos complejos", contribuye a construir "la confianza de los ciudadanos en su Administración", un intangible que ha calificado como "de un valor incalculable".

"ALTO NIVEL DE EXIGENCIA DEL GOBIERNO"

En su discurso, la presidenta ha reconocido también "el alto nivel de exigencia del Gobierno y el volumen de retos afrontados en muy poco tiempo", como la simplificación administrativa, el pago de las ayudas de la PAC, la ejecución de los fondos europeos, las nuevas ayudas a los autónomos o las actuaciones en materia de vivienda y el relanzamiento de la inversión pública.

Pese a ello, ha resaltado que la respuesta de los empleados públicos "siempre es ejemplar" y ha agradecido sus aportaciones y consejos para mejorar la acción de gobierno.

"Estáis siempre a la altura de lo que se espera de vosotros", les ha dicho la presidenta, que ha señalado que Cantabria puede "presumir" del talento de su capital humano y, por extensión, de sus empleados públicos.

Finalmente, la presidenta de Cantabria ha lanzado un mensaje de agradecimiento y buenos deseos para estas fechas, ha brindado por el esfuerzo compartido "entre compañeros de tarea" y ha deseado a todos los empleados públicos unas fiestas navideñas "llenas de alegría", así como un 2026 con "momentos para sonreír" y "mucha paz y salud para todos".