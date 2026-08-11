Buruaga confirma que Cantabria irá a la sectorial sobre los menores en Ceuta, lo que "no avala" al Gobierno central

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.-ARCHIVO - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha confirmado que la comunidad acudirá este jueves a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, aunque ha matizado que ello no significa, "en ningún caso", que el Gobierno autonómico avale ni comparta las decisiones que adopte el Ejecutivo de España (PSOE-Sumar).

"Vamos a estar porque es nuestra obligación. Es nuestra obligación defender a Ceuta, que somos todos, que es España, y también es nuestra obligación exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez", ha sostenido.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo regional ha asegurado que Cantabria cumplirá la ley, "como lo ha hecho siempre", para la acogida de estos menores, aunque ha aseverado que el sistema de protección autonómico está "sobrepasado" y ha abogado por la reagrupación familiar.

Así lo ha manifestado este martes en declaraciones a los medios de comunicación, en las que exigido al Estado que garantice la integridad territorial del país, como es su "obligación", la cual "ha fallado", y ha lamentado que no se garantice que la "invasión" en la ciudad autónoma "no vuelva a ocurrir", algo que "pone los pelos de punta".

Buruaga ha señalado que la posición de Cantabria en cuanto al "traslado forzoso" entre las comunidades autónomas de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta "es la de siempre; no ha variado ni se ha movido ni un milímetro".

De este modo, tal y como ya hizo esta semana la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha requerido la identificación de los menores e información, ya que ha afirmado que las comunidades autónomas no tienen ninguna comunicación oficial.

"¿Cuántos menores han entrado? No lo sabemos. ¿Cuántos son realmente? No lo sabemos. ¿Cuál es la situación de cada uno? No lo sabemos. ¿Tienen familia o no? No lo sabemos. ¿Se ha realizado alguna actuación para localizar a esa familia? No lo sabemos. Es que no sabemos nada. Es que seguimos las comunidades autónomas sin recibir ninguna información ni ninguna comunicación oficial", se ha quejado la presidenta cántabra.

Al hilo, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "lo que no puede hacer" es una "dejación" de sus responsabilidades y "luego extrapolarlas, distribuirlas hacia los demás" y, menos, con los menores.

"No son un número, no son una cuota de reparto", ha dicho, para afirmar que "siempre que sea posible hay que velar" por su interés superior.

En este sentido, Buruaga ha asegurado que la "prioridad" tiene que ser el reagrupamiento familiar "como cualquiera, como si fuera uno de nuestros hijos que desaparece", aunque ha insistido en que Cantabria cumplirá la ley como con los cerca de 90 menores migrantes que se encuentran en la región, ha apostillado, porque "estamos obligados a hacerlo porque así lo establece la ley".

"SOBREPASADOS"

Sin embargo, ha dejado claro que los gobiernos autonómicos también "están obligados a defender" sus sistemas de protección de menores, que en Cantabria "está sobrepasado".

"No podemos más", ha lamentado la presidenta regional, que ha explicado que el Gobierno lleva prácticamente "dos años haciendo unos esfuerzos extraordinarios por habilitar recursos que no teníamos y que no tenemos".

En este punto, ha matizado que el Ejecutivo cántabro lo está haciendo "en solitario, sin información, sin planificación, sin medios económicos y sin garantías".

Por eso, ha detallado que ante "la falta de recursos" y porque la región "no puede aceptar decisiones arbitrarias" del Gobierno central, ha acudido a los tribunales, y "lo seguirá" haciendo, puesto que "se trata de garantizar una atención digna y de calidad".

"Nos revelamos democráticamente, nos revelamos acudiendo a los tribunales, nos revelamos para defender nuestras competencias y, por supuesto, para defender nuestro sistema de protección", ha resumido Buruaga.

"DE AQUELLOS LODOS, ESTOS POLVOS"

Por otra parte, la presidenta cántabra, que ha definido los hechos sucedidos en Ceuta como "gravísimos", ha dicho que no solo se está ante "un incidente migratorio", sino ante una crisis humanitaria que afecta a la integración territorial del Estado.

A su juicio, esta situación exige "la máxima transparencia y la máxima determinación" por parte del Gobierno de la nación y ha lamentado que, después de diez días, "no ha habido ni lo uno ni lo otro".

"Seguimos sin tener una respuesta clara y coherente de esa cadena de fallos que precipitó la desprotección de una de las fronteras más sensibles de España y de Europa", ha criticado.

En este punto, ha apuntado que "de aquellos polvos estos lodos", ya que "la invasión en Ceuta, porque ha sido una invasión", es consecuencia de una política migratoria "desastrosa, de regularizaciones masivas que generan efecto llamada y de la permanente sumisión de un presidente de gobierno (Pedro Sánchez) a Marruecos que no sabe nadie ni porqué ni a cambio de qué".

En resumen, Buruaga ha dicho que esta crisis de Ceuta "habla muy a las claras de la pasividad y la debilidad extrema del Gobierno de España", un ejecutivo que "desolló las advertencias" del presidente 'popular' ceutí, Juan Jesús Vivas, e hizo "una grave dejación de sus funciones y de sus responsabilidades", ha dicho.

A ello, ha añadido que el Ejecutivo español "ha exonerado" a Marruecos de su responsabilidad, cuando hay que "exigirle colaboración y respeto".

"Es incomprensible que el Gobierno de España haya sido más desafiante o beligerante con Giorgia Meloni que con el propio Marruecos, que que yo sepa, algo tiene que ver o podía haber hecho para que eso no ocurriera", ha enfatizo en referencia a los controles fronterizos con Italia en puertos y aeropuertos.

Por último, la jefa del Ejecutivo cántabro ha criticado que el central "da por normalizada" una situación en la ciudad autónoma que "no lo está". "Hay 11.000 personas irregulares en su territorio, vagando por las calles, amenazando la convivencia, la economía y la seguridad de los ceutíes", ha incidido para reclamar una respuesta "contundente" del Estado y de la Unión Europea para "proteger nuestras fronteras".

Buruaga ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en la inauguración de la nueva cubierta de la pista deportiva de Silió.