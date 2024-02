Buruaga cree que Ábalos debe entregar el acta y Sánchez dar explicaciones: "No ha dado ni media"

"Ahora entendemos mucho mejor los españoles por qué Sánchez cesó a Ábalos como ministro: sabía lo que había y trataba de ocultarlo"



BEASAIN (GUIPÚZCOA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, cree que el exministro socialista José Luis Ábalos debe entregar ya su acta de diputado, como le ha exigido su propio partido, a raíz de las informaciones del llamado 'caso Koldo', sobre la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas en plena pandemia.

"Yo creo que está acorralando y está cercando al Gobierno de Sánchez y al propio presidente", ha opinado este lunes la dirigente 'popular' a preguntas de los periodistas acerca de cómo entiende ella que debería actuar el jefe del Ejecutivo central y líder del PSOE. Según ha dicho, Sánchez debe "dar la cara", "ejemplo" y "explicaciones", pues "no ha dado ni media" y "no hay nadie en España que no se crea que no sabía nada" del asunto.

"Ahora entendemos mucho mejor los españoles por qué Sánchez cesó a Ábalos como ministro: probablemente porque sabía lo que había y trataba de ocultarlo", ha comentado al respecto del 'caso Koldo', que hace referencia a un supuesto cobro de comisiones por parte de un exasesor del Ministerio de Transportes -Koldo García- y al pago de las mismas por varios empresarios.

Buruaga se ha pronunciado así esta mañana al ser cuestionada por el proceder de Sánchez y Ábalos, justo cuando se ha conocido que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido "por unanimidad" solicitar al exministro que en un plazo de 24 horas entregue su acta y, además, ha propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la compra de material sanitario durante el Covid.

"Eso (entregar el acta) es lo que tiene que empezar haciendo" el que fuera titular del Ministerio de Fomento, ha sentenciado Buruaga, que ha subrayado que hay "muy poca" información en torno a este caso aunque cree que se irán conociendo más detalles en los próximos días.

"Hay que explicar muy claro hasta dónde llega esto", ha apuntado la presidenta cántabra, en referencia también a Sánchez, a quien no le puede "temblar la mano" a la hora de depurar las responsabilidades políticas, en tanto que de las judiciales se encargarán los tribunales.

LA CAJA NEGRA DEL PSOE Y TIRAR DE LA MANTA

"Pero las políticas -ha insistido- las tiene que depurar el primer responsable del Gobierno bajo el que se están produciendo estos hechos, que es el señor Sánchez".

Y esas responsabilidades políticas, ha continuado Buruaga, "apuntan a una red muy extensa que no solamente es 'Koldo' y Ábalos, sino que va bastante más allá, que se extiende a un ministerio de Fomento que parece que tenía la sede esta presunta trama corrupta que se extiende a varios ministerios, que implica a varios gobiernos autónomos".

Antes de conocer que la Ejecutiva socialista ha dado ese ultimátum a Ábalos, para que entregue su acta en 24 horas, Buruaga había comentado que Sánchez "no se atreve a ir más lejos" y reclamársela porque el exministro y exsecretario de Organización del partido "igual es, como dicen algunos, la 'caja negra del PSOE' y tirar de la manta le pondría en muchas complicaciones".