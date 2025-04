Buruaga cree que la Junta Docente tiene que "reflexionar" y "dar el primer paso" con una propuesta "asumible"

La presidenta ve la huelga como una respuesta "injusta" y "absolutamente desproporcionada"

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asegurado que el Gobierno autonómico mantiene su voluntad de diálogo para alcanzar un acuerdo sobre la adecuación salarial de los docentes y está dispuesto a "empezar de cero", si bien cree que la Junta de Personal "tiene que reflexionar", "dar el primer paso" y poner sobre la mesa una propuesta con planteamientos "asumibles, sostenibles y sensatos", que la Consejería de Educación "va a estar dispuesta a escuchar".

"Empecemos huyendo de planteamientos inamovibles, incondicionados, de máximos, que son los que ha hecho la Junta de Personal... porque lo que no vamos a hacer es poner en riesgo ni sacrificar las otras importantes necesidades que sigue teniendo en este momento nuestro sistema educativo", ha manifestado Buruaga este viernes a preguntas de la prensa.

Según ha señalado, "el Gobierno ha hecho todo lo posible y todo lo que estaba a su alcance para reconducir la situación y ha puesto encima de la mesa todo lo que podía poner" y "si no ha puesto más no es por empecinamiento, por salirse con la suya, por autoritarismo, si no ha puesto más (es) porque no puede poner absolutamente más".

Así, ha señalado que la Consejería de Educación "movió ficha" e hizo una propuesta --la subida de 100,23 euros mensuales lineales más complementos-- que fue "rechazada sin más" y tuvo como respuesta una huelga y una manifestación, a su juicio, "injusta" y "absolutamente desproporcionada".

En relación a las manifestaciones vertidas por la Junta de Personal Docente en las que decían que no iban "a ceder" y "esto es solo el principio", Buruaga ha indicado que "al Gobierno le preocupan estas palabras, que se recrudezca un poco todo".

Y respecto a la petición de que medie en el asunto como presidenta, ha indicado que las decisiones del consejero de Educación, Sergio Silva, son las suyas, por lo que no va a proponer a los sindicatos "nada distinto de lo que les ha dicho el consejero".

"El interlocutor válido en esta materia del Gobierno, válido y único, es el consejero", ha incidido Buruaga, que ha apuntado que "este es un Gobierno único, sólido y con una sola voz donde no hace falta que el presidente medie".

"Aquí hablamos por una sola voz, cuando el consejero habla, habla también por mí, y cuando el consejero hace una propuesta, está haciendo una propuesta en nombre del Gobierno y en nombre del presidente", ha reiterado.

43% DE SEGUIMIENTO DE HUELGA, SEGÚN LOS CENTROS

La líder del Ejecutivo regional ha insistido en que la jornada de huelga de los docentes celebrada este jueves en la capital cántabra transcurrió con "normalidad" en los centros y "sin incidentes relevantes".

Ha apuntado que, según los datos definitivos volcados por los centros, el seguimiento ascendió al 43%, es decir, una cifra que "no es desdeñable, (que) hay que tener en cuenta", pero "en ningún caso es mayoritario", ha destacado.

Para Buruaga, "resulta francamente difícil de entender, e incluso de explicar, que siendo el primer Gobierno de Cantabria que en 17 años está dispuesto a abrir esa puerta, a avanzar, a poner sobre la mesa una subida salarial, que es la que sitúa a nuestros docentes a la cabeza del país, la respuesta por parte del colectivo, de la Junta de Personal que le representa, sea una huelga".

A su juicio, se trata de una respuesta "injusta", más todavía cuando a la cabeza de la manifestación estaban "los responsables políticos que a lo largo de los últimos años no abrían las mesas de negociación", y "absolutamente desproporcionada".

Del mismo modo, Buruaga ha censurado los "reproches de autoritarismo" dirigidos hacia el titular de Educación, que "no solo es docente, respetuoso con los docentes y conocedor profundo de nuestro sistema educativo, sino que es una persona moderada, sensata, pragmática y, además, muy educada y muy bien dotada para el diálogo y para el entendimiento", ha defendido.

"Este Gobierno ha estado siempre en el camino del diálogo, de la escucha, de la voluntad del acuerdo y ahí nos mantenemos siempre que la premisa, eso sí, sea la sostenibilidad de los recursos públicos", ha sentenciado.

Buruaga ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, tras firmar una declaración institucional.