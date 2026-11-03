Buruaga critica que Casares y el PRC estén "calladitos" ante la investigación a Real por su agenda médica

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado que tanto el líder del PSOE, Pedro Casares, como el PRC permanezcan "calladitos" ante la investigación abierta a María Luisa Real, presidenta de los socialistas y consejera de Sanidad en la etapa del bipartito, por la gestión de su agenda médica por posibles citas falsas.

Así lo ha censurado este martes durante su intervención en el acto oficial de presentación de los integrantes de las candidaturas del PP al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Respecto a la investigación a Real tras ser "denunciada por sus propios compañeros, los médicos", Buruaga ha considerado que se trata de unos hechos "gravísimos", una "actuación presuntamente fraudulenta" y "contraria a la decencia y a cualquier ética".

A su juicio, esto "inhabilita" a los socialistas cántabros para "enarbolar la bandera de la defensa de la sanidad".

Buruaga ha recordado que integrantes de la "cúpula" del Servicio Cántabro de Salud nombrados por Real durante su etapa como consejera, entre 2015 y 2019, fueron inhabilitados por prevaricación en la adjudicación de contratos. "Ahora la investigan a ella por una manipulación intolerable de su agenda médica", ha dicho.

Ha censurado que, ante la investigación abierta a Real, que también fue concejala del PSOE en Santander, Casares no haya salido a "dar la cara", dar "explicaciones", tampoco "pedirlas" ni "exigir responsabilidades".

"Marca de la casa, marca del sanchismo. Esta está siendo su única aportación a la calidad de nuestra sanidad pública: escaquearse, como se escaquea de todo", ha aseverado.

Según ha dicho, frente al "escaqueo, los bulos y la confrontación", Buruaga ha asegurado que el PP muestra con "hechos", con "gestión, financiación y presupuesto, y no de boquilla", la defensa de los servicios públicos.

Y respecto a los regionalistas, además de criticar su silencio sobre la investigación a Real, ha señalado que, durante las cuatro legislaturas gobernando Cantabria en coalición con los socialistas, pudieron haber gestionado la sanidad "pero nunca la quisieron" ni "jamás les importó". "Ahora parece que les interesa, solamente lo parece".