Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejióo, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en foto de archivo - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del Partido Popular en la comunidad, María José Sáenz de Buruaga, ha opinado que en el 'cara a cara' celebrado este jueves en televisión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "ha quedado muy claro, y todos los españoles hemos podido ver por qué Alberto Núñez Feijóo es ese presidente que necesita este gran país".

En un audio remitido a los medios, Buruaga ha afirmado que los populares están hoy "todavía más motivados y mucho más ilusionados si cabe" después del debate. "Lo que vimos anoche fue la imagen de la derrota, la derrota en un Pedro Sánchez noqueado, un Pedro Sánchez sin argumentos, sin credibilidad, absolutamente incapaz de justificar esa desastrosa y escandalosa gestión. Yo diría que ni balance de gestión ni proyecto de futuro", ha valorado.

Con todo, para la presidenta del PP de Cantabria lo "más grave" es que ayer Sánchez "volvió a demostrar que no conoce España ni tiene nada que ofrecer a los españoles".

Frente a ello, Buruaga ha visto a un líder popular "con una extraordinaria capacidad de gestión que pulverizó la propaganda y las mentiras del sanchismo".

"Vimos un Feijóo que tiene España en la cabeza y un extraordinario sentido de Estado, y sobre todo que tiene un proyecto serio, un proyecto sólido para reconstruir y para rescatar nuestro país también en valores, que le hace mucha falta. Y también un presidente con muchísimas ganas y con muchísima ilusión", ha remarcado.

Pero además, Buruga ha considerado que en el debate Alberto Núñez Feijóo "no solamente fue la voz del Partido Popular, sino fue la voz de millones de españoles".

Por todo ello, ha mostrado su satisfacción y orgullo por el presidente del PP, "el que ponemos a disposición de España y de los españoles".

Sin embargo, la líder popular ha advertido que resta aún la mitad de la campaña por lo que "no hay que relajarse, no hay que confiarse".

"Lo que toca es seguir trabajando como lo estamos haciendo, muy cerca de la gente, que es lo que verdaderamente importa, para ampliar esa mayoría y para hacer que el cambio sea imparable en España, ese cambio que los españoles demandamos y merecemos", ha concluido.