Buruaga, en el debate del estado de la región: una treintena de anuncios y un discurso de cuatro horas

María José González Revuelta y María José Sáenz de Buruaga en el debate del estado de la región. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha realizado este jueves, durante su exposición en el último debate sobre el estado de la región de la legislatura, una treintena de anuncios de diversa índole y calado a lo largo de casi cuatro horas de discurso.

Entre ellos varios en materia de vivienda, como 1.700 en Castro Urdiales, casi la mitad de ellas de protección oficial, o la puesta en marcha del nuevo plan 'Cantabria Alquila' para captar viviendas para el mercado de alquiler.

También ha desvelado un proyecto privado de 40 millones para una piscina de olas en Ribamontán al Monte y, en materia sanitaria, el inicio en 2027 de la ampliación de Sierrallana con un nuevo edificio de hospitalización, que estará dotado con 300 camas, ampliables a 330, así como la incorporación de la cirugía robótica en este centro hospitalario.

En servicios sociales, ha anunciado ayudas sin copago de entre 3.200 y 9.859 euros mensuales, "las mejores del país", para los enfermos de ELA, que el Gobierno empezará a pagar en julio en función de las "necesidades reales" de atención de los pacientes y sus familias, no de la renta ni del patrimonio de las personas afectadas.

Por otro lado, se ha referido al Parque de Innovación en Salud, del que ya se han dado los primeros pasos con la constitución del Consejo Consultivo, el borrador de los estatutos de la fundación responsable de la gobernanza y la convocatoria del concurso de ideas que ya cuenta con cinco propuestas que se están valorando.

Además, ha dado a conocer que en estos momentos la comunidad tiene en cartera 27 "proyectos empresariales estratégicos de alto impacto", por 7.250 millones y que supondrán la creación de 2.500 nuevos empleos y el mantenimiento de más de 4.000, con inversiones como las previstas en James Hardy, Vitrinor, Birla, Formaspack, Seg Automotive, Kuehne+Nagel o Sidernor, junto a proyectos estratégicos como Altamira, Besaya Green y la ampliación de la Central de Aguayo.

En relación al proyecto Altamira, y con el objetivo de darle soporte energético, ha reclamado al Ejecutivo central dos posiciones más en la subestación de Penagos y un reforzamiento de la potencia eléctrica de La Pasiega.

CARRETERAS Y ABASTECIMIENTO

Y sobre las infraestructuras, ha avanzado que la carretera Requejada Suances se licitará en los próximos días por 198 millones y las obras comenzarán en 2027 y se está ultimando el estudio informativo de la carretera Reinosa-Potes.

Además, este año saldrán a licitación la redacción de los estudios informativos de la variante de Ampuero y Silió, así como los proyectos constructivos de la variante de Potes y de Castillo, la carretera de Entrambasmestas a Vega de Pas y el vial entre Venta Fresnedo y Sobrelapeña, que se construirá la próxima legislatura.

Asimismo, ha indicado que el Gobierno pretende llevar al Parlamento en verano la nueva Ley de Carreteras y sigue trabajando en el V Plan de Carreteras, que quiere presentar antes de que finalice la legislatura y que movilizará una inversión de más de 450 millones.

Por otra parte, ha informado que en los próximos meses saldrá a información pública la revisión del Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, que prevé una inversión de 500 millones de euros en los próximos 8 años.

En esta materia, ha citado también proyectos de calado en ejecución como la mejora de las tuberías de Laredo y Nates, el Plan Castro, la reparación del emisario submarino principal y de emergencia de la EDAR de Castro Urdiales, la ampliación de la primera fase del Plan Reinosa o la renovación de la arteria principal de abastecimiento a Santander, el llamado tritubo, "otra reivindicación histórica de la ciudad por fin atendida".

EDUCACIÓN

En educación, ha avanzado que están a punto de arrancar las obras del tercer centro de educación especial en Colindres y ya se ha licitado la reforma del gimnasio del IES José Zapatero Domínguez, en Castro Urdiales, tras 20 años de espera, así como la redacción del estudio previo para la renovación del colegio Juan de la Cosa, en Santoña.

Además, la construcción del conservatorio de Torrelavega, se lanzará este verano, "en torno al mes de agosto".

Por otro lado, Buruaga ha revelado que se va a impulsar un programa de apertura de centros a la comunidad, basado en cuatro pilares: el apoyo a la escuela rural, la conciliación familiar, laboral y educativa; la inclusión y el aprovechamiento de infraestructuras singulares.

Asimismo, se ha referido a la Ley de Autoridad del Profesorado, que ya se encuentra en el Parlamento y ha avanzado que en 2027 se publicará el IV Plan de Formación Profesional y se promoverán nuevos Centros Integrados de FP en sectores emergentes como la seguridad, la informática o la IA.

SECTOR PRIMARIO

En lo que afecta al sector primario, Buruaga ha resaltado que se ha conseguido desbloquear la situación de los mataderos de Reinosa y de Liébana, que saldrá a subasta pública en los próximos meses.

También ha dejado varios anuncios en este ámbito: un Plan de Leche de Cantabria para hacer de este producto una "seña de identidad" de la región; un banco de germoplasma de las razas autóctonas y un programa de genómica para impulsar la mejora genética, y un portal ganadero para reducir la burocracia.

Por otra parte, Buruaga ha confirmado que en 2026 tendrán continuidad las ayudas para los pescadores aprobadas el pasado año.

En el ámbito agroalimentario, ha puesto el foco en la "oleada de inversiones" que están desarrollando o tienen previsto desarrollar empresas como el Grupo Lafuente, Froxá, Andros La Serna o Agua de Solares, por valor de 100 millones de euros, con ayudas por parte del Gobierno de casi 22 millones, el triple que hace cuatro años, inversiones que, según ha dicho, van a traer consigo la creación de entre 330 y 360 nuevos empleos hasta 2027.

En cuanto al sector forestal, ha avanzado la intención de aprobar en la próxima legislatura la primera Ley de Montes de Cantabria para preservar su conservación y sostenibilidad, dar seguridad jurídica a los propietarios, ayuntamientos y empresas, y fomentar la repoblación y los aprovechamientos forestales.

DEPENDENCIA

En dependencia, Buruaga ha asegurado que el Gobierno ha aportado "más recursos que nunca" al sistema de atención a la dependencia, ampliando los servicios y dando "un salto de gigante" en gestión.

En estos momentos, Cantabria supera las 25.500 personas con derecho reconocido y las 30.000 prestaciones.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo trabaja ya en una nueva modificación de la orden que regula los precios públicos.

En cuanto a residencias, Buruaga ha avanzado que antes de fin de año entrará en funcionamiento el centro de día y de atención a las personas con deterioro cognitivo de Castro Urdiales.

Sobre el complejo de Parayas, ha señalado que ya está en redacción el informe de viabilidad que permitirá apoyar las actuaciones preparatorias del futuro contrato de colaboración público-privada que el Gobierno quiere lanzar en 2027 para desarrollar los usos definidos en el Plan Director: un centro residencial para mayores en situación de dependencia, una unidad de atención al daño cerebral, otra para la recuperación de la salud y un nuevo espacio de uso socio-sanitario.

Por otra parte, ha informado de que la nueva Ley de Función Pública reservará por primera vez en las ofertas de empleo público, dentro de las plazas de discapacidad, un 1% para las personas con enfermedad mental.