Buruaga defiende los cambios en su Gobierno y niega que respondan "a una crisis"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante la sesión plenaria de este lunes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido este lunes en el Pleno del Parlamento la remodelación de su Gobierno, tras las salidas de Isabel Urrutia y Luis Martínez Abad, que concurrirán a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre en las candidaturas del PP al Congreso y Senado, respectivamente.

La jefa del Ejecutivo ha rechazado que los relevos respondan a una "crisis" o a reproches sobre la gestión y los ha definido como "meros ajustes en un Gobierno que funciona".

Durante su comparecencia, la presidenta ha asegurado que las modificaciones obedecen exclusivamente a la convocatoria electoral y a la incorporación de ambos consejeros a las candidaturas nacionales del PP. "De no haberse producido este anticipo electoral no habría sido necesario realizar modificación alguna", ha afirmado.

Buruaga ha defendido la decisión de incorporar a los dos exconsejeros a las listas electorales por la necesidad de aportar "talento cántabro" a las Cortes Generales y ha justificado esta apuesta por la situación política nacional.

En este sentido, ha calificado de "deber moral y político" poner fin al Gobierno de España (PSOE-Sumar) y ha advertido de que "otros cuatro años de Sanchismo descoyuntarían a la sociedad cántabra y española".

Asimismo, ha sostenido que Cantabria necesita un Ejecutivo central que "atienda sus demandas, apruebe presupuestos y no bloquee sus proyectos".

"Nos jugamos la capacidad de España para recuperar la dignidad de la nación, el respeto a la ley y la fortaleza de nuestras instituciones", ha señalado.

CONTINUIDAD EN LAS CONSEJERÍAS.

En cuanto a los nuevos nombramientos, la presidenta ha recordado que Juan Ignacio Sáez de Bereciartu asumirá la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, mientras que Tamara González estará al frente de Cultura, Turismo y Deportes.

Así, ha destacado que Sáez Bereciartu era hasta ahora director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo y cuenta "con una amplia trayectoria" en la Administración autonómica, donde también ha desempeñado responsabilidades en el Servicio .

Por su parte, González ocupaba la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad y cuenta con experiencia como concejala, diputada autonómica y senadora designada por el Parlamento de Cantabria.

Buruaga ha defendido que ambos nombramientos garantizan "una transición tranquila y segura", al tratarse de personas que conocen la Administración, las áreas que van a gestionar y los proyectos en marcha.

Además, ha agradecido que hayan aceptado asumir la responsabilidad en la recta final de la legislatura.

A Sáez Bereciartu, Buruaga le ha pedido continuar avanzando hacia una Administración "más cercana, facilitadora y cada vez con menos burocracia", además de reforzar la seguridad, mejorar la Administración de Justicia y avanzar en la cohesión territorial.

Mientras que a González le ha solicitado que consolide la apuesta por un turismo cultural de "excelencia internacional y desestacionalizado", así como distribuir sus beneficios económicos y sociales por todo el territorio.

La remodelación se completa con el nombramiento de Severiano Cuesta como director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo y de Cristina Fernández Rabanillo como directora general de Inclusión Social, Familias e Igualdad.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN.

Por otra parte, Buruaga también ha respondido a las críticas suscitadas por los cambios en el Ejecutivo y ha reprochado a quienes, a su juicio, han intentado generar "una polémica artificial" en torno a los nombramientos.

Ha defendido que las decisiones de esta naturaleza requieren "planificación, reflexión y responsabilidad", especialmente cuando se producen en un contexto electoral.

"Un Consejo de Gobierno no se organiza, no se improvisa", ha manifestado.

También ha rechazado las críticas relacionadas con la igualdad y ha asegurado que no aceptará "lecciones de igualdad de nadie", puesto que ha recordado que es la primera mujer que preside Cantabria.

Por último, ha asegurado que su Gobierno afronta el último tramo de la legislatura con "la misma determinación, el mismo compromiso y la misma voluntad de diálogo que el primer día".

"Cantabria tiene proyecto, Cantabria tiene objetivos claros y seguimos gobernando", ha afirmado antes de insistir en que los relevos no modifican la orientación del Ejecutivo. "Se marchan dos excelentes consejeros y se incorporan dos excelentes consejeros", ha dicho Buruaga.

La presidenta ha concluido con que el objetivo sigue siendo culminar los proyectos iniciados al comienzo de la legislatura y ha reivindicado que "lo importante siempre ha sido, es y seguirá siendo Cantabria".

LA OPOSICIÓN CRITICA LOS CAMBIOS

Por último, el regionalista Pedro Hernando ha acusado a Buruaga de haber realizado una remodelación del Ejecutivo "forzada por intereses partidistas" y no por las necesidades de la comunidad autónoma, y ha atribuido los cambios a las exigencias de las candidaturas del PP para las elecciones generales.

Hernando ha criticado que la presidenta anunciase los primeros nombramientos en la sede de su partido y ha denunciado la "frontera difusa entre lo público y lo privado, entre el partido y el Gobierno".

Asimismo, ha asegurado que "las prisas" provocaron un problema con el cumplimiento de la exigencia legal de representación equilibrada entre hombres y mujeres en el Consejo de Gobierno, lo que, a su juicio, "obligó a la presidenta a cesar también a Luis Martínez Abad para incorporar a Tamara González".

El regionalista ha calificado la operación de "segunda crisis" y ha considerado que los nuevos consejeros asumen sus responsabilidades "por imposición" de la dirección nacional del PP y con apenas unos meses por delante.

Por otra parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias, ha cuestionado la remodelación del Gobierno, ya que lo ha atribuido a la "improvisación y la descoordinación" de Buruaga, especialmente por los cambios realizados "para resolver el encaje legal de la composición del Ejecutivo en materia de igualdad".

Iglesias ha recordado que, tras anunciar inicialmente el nombramiento de Juan Sáez Bereciartu como sustituto de Isabel Urrutia, el PP tuvo que modificar sus planes y cesar también a Luis Martínez Abad para incorporar a Tamara González. A su juicio, esta sucesión de decisiones evidencia "un curioso remiendo a la desesperada y a contrarreloj" y refleja que al Gobierno "se le ha acabado el proyecto" antes incluso de finalizar la legislatura.

El dirigente socialista ha criticado que los nuevos consejeros dispongan de menos de siete meses antes de las próximas elecciones para desarrollar su labor y ha reclamado a la líder del Ejecutivo "liderazgo" y "responsabilidad".

Iglesias ha lamentado el balance general de la gestión del PP, al que ha acusado de impulsar un modelo basado "en la privatización de los servicios públicos, la precarización de lo público y la especulación urbanística y turística".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlamento, Leticia Díaz, ha cuestionado la remodelación del Gobierno, que ha calificado de "parcheo de urgencia" motivado por la salida de Urrutia y Martínez. Díaz ha reprochado a la presidenta que no haya aprovechado los cambios para dar un nuevo impulso al Ejecutivo y ha considerado que ha recurrido a promociones internas para cubrir las vacantes. "Hoy lo que ha pasado es que sus jugadores titulares cambian en mitad del partido para fichar por la liga de Madrid", ha afirmado.

Díaz ha acusado al Gobierno regional de sufrir un "agotamiento prematuro" de su proyecto político y de priorizar "la propaganda y los anuncios frente a la resolución de los problemas estructurales de Cantabria".