Buruaga defiende la independencia judicial ante los "ataques cada vez más frecuentes" desde "determinados partidos"

Inauguración de la XXIII Edición del Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa - GOBIERNO

SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho este jueves un alegato en defensa de la independencia del poder judicial "ante los ataques que se están produciendo cada vez con más frecuencia en determinadas actuaciones del Gobierno de España y de determinados partidos políticos".

Frente a ello, ha expresado su "absoluto respeto" y su "apoyo inquebrantable y sin fisuras" al trabajo de los jueces y magistrados, que son el "muro de contención del Estado de Derecho", como ha dicho en la apertura del XXIII Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que se celebra entre hoy y mañana en el Paraninfo del Palacio de La Magdalena con la participación de más de 350 profesionales del sector.

En su discurso en el acto inaugural, Buruaga ha asegurado que el Gobierno regional no va a escatimar esfuerzos para que la Administración de Justicia en Cantabria se sitúe "a la vanguardia" del país y tampoco para seguir defendiendo "la honestidad, la profesionalidad y la independencia de los jueces". "Le pese a quien le pese, los demócratas de verdad vamos a plantar cara a quienes demuestran no serlo", ha enfatizado.

En paralelo, ha destacado que la Administración de Justicia en la comunidad sigue avanzando con un 15% más de presupuesto en esta legislatura y se ha convertido en un "referente" en España gracias a las medidas puestas en marcha para dotar al sistema de medios suficientes. "Cantabria lo ha vuelto a hacer. Cumplimos con éxito y volvemos a ser un ejemplo nacional", ha sentenciado.

La jefa del Ejecutivo ha reiterado su compromiso con la mejora del funcionamiento de la justicia y ha recordado algunas de las iniciativas implementadas en estos tres últimos años para conseguir una administración "más moderna, ágil, cercana y eficiente".

Entre ellas, ha puesto en valor el Pacto para la Justicia firmado en 2024 con todos los agentes del sector o los esfuerzos realizados para reivindicar al Estado un plan de empleo que adelante soluciones al relevo generacional y para mejorar la prestación del servicio de justicia gratuita y el turno de oficio con la aprobación de la orden que lo regula y financia.

Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo está finalizando la tramitación del Decreto de la Oficina Fiscal y avanza en el desarrollo de un servicio público de justicia centrado en los cuidados y la atención a las situaciones de vulnerabilidad.

"Son muchas cosas en muy poco tiempo", ha subrayado la presidenta, que ha destacado que en este periodo además Cantabria ha tenido también que afrontar la implantación del nuevo modelo de oficial judicial impuesto por el Gobierno central que, su juicio, "no convence a nadie".

Para Buruaga, todas estas medidas tienen su reflejo en el comportamiento de los órganos judiciales de Cantabria, que en 2025 resolvieron un 4% más de asuntos de los que entraron y dictan casi el doble de sentencias que la media del conjunto de España.

A la inauguración del curso, organizado conjuntamente por el Gobierno autonómico, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), han asistido también la consejera del ramo, Isabel Urrutia; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; y la presidenta de la Sala de lo Social del TSJC, Elena Pérez.

Asimismo, junto a Buruaga han intervenido en el acto los directores del curso: el director general del Servicio Jurídico del Gobierno, Fernando José de la Fuente; y la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Esther Castanedo.

El primero ha indicado que este evento servirá para llevar el derecho a su lugar, los foros de reflexión, y sacarlo de "donde desgraciadamente habita actualmente, que es en la portada de los periódicos".

Por su parte, Castanedo ha indicado que el curso abordará temas "de rabiosa actualidad" --como la protección de los derechos fundamentales, el medio ambiente o la inteligencia artificial-- y ha puesto de relieve la "calidad" de esta edición al igual que las anteriores, que han elevado su reputación y han hecho que se agotaran las plazas.

PROGRAMA

Titulado 'La jurisdicción contenciosa ante las nuevas demandas sociales: inteligencia artificial, derechos fundamentales y medio ambiente', el curso incluye diferentes conferencias y mesas redondas en las que participarán magistrados y reconocidos profesionales del sector judicial.

En la jornada de este jueves, tras el acto inaugural, se ha dado paso a Juan Pedro Quintana y Francisco Pueyo, magistrados especialistas de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para hablar sobre 'El principio de trasparencia algorítmica y la IA en la Justicia, especial referencia a la normativa europea', y sobre 'Los derechos fundamentales y la protección de la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia reciente', respectivamente.

A continuación, están organizadas dos mesas redondas sobre el procedimiento especial de derechos fundamental y sobre la cuestión de ilegalidad.

En la primera de ellas intervendrán David Ordóñez, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; Javier Castro, abogado del Estado, y María Luisa Holanda, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria; mientras que en la segunda participarán Javier Barcelona, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, y Ana García-Barredo, letrada de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria.

La jornada del viernes comenzará con la ponencia de César Tolosa, magistrado del Tribunal Constitucional, titulada 'El cierre del sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, con especial referencia al Recurso de Amparo', y continuará con Ángeles Huet de Sande, magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que versará sobre la 'Jurisprudencia más relevante en materia de medio ambiente'.

Seguidamente, se celebrará otra mesa redonda sobre el análisis ambiental en la aprobación de planes y proyectos, en la que tomarán parte Carmen Plaza, directora del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de Madrid y profesora acreditada de Derecho Administrativo y Derecho de la UE; Ana Barreira, abogada y copresidenta de la Sección de Energía y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Madrid; Carmen Cuesta, letrada del Gobierno de Cantabria, y Raquel Casas, magistrada de la Plaza nº 1 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Vigo.

Por último, la consejera de Justicia, Isabel Urrutia, será la encargada de clausurar el curso.