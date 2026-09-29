Buruaga destaca a los Cuerpos de Seguridad como garantía del estado de derecho en un tiempo de "desafíos de todo orden"

CAMARGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha destacado a los profesionales que forman parte de la Administración de Justicia, de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas como "principal garantía" del estado de derecho, las libertades y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en un tiempo de "desafíos de todo orden" como el que se viven en el país.

"Una democracia no puede descuidar su propia protección", ha reivindicado Buruaga en el acto conmemorativo de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local, que se ha celebrado este martes en Muriedas, con la presencia de numerosas autoridades políticas y militares, y en el que la líder del Ejecutivo autonómico ha sido distinguida con la Medalla de la Policía de Camargo por su impulso a la homogeneización, formación y desarrollo de las Policías Locales de Cantabria y a la oposición única para el acceso a la profesión.

En el acto también ha participado el alcalde del municipio, Diego Movellán, que ha destacado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son hoy el "verdadero escudo social, como se está demostrando en las calles de Ceuta, donde se está luchando para mantener a los españoles dentro de la calidad de vida y las libertades que hemos construido".

Durante su intervención, Buruaga ha destacado que uno de los grandes objetivos del Gobierno regional es la próxima convocatoria del primer proceso selectivo común para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Cantabria, que "no ha sido un camino fácil".

Ha señalado que se ha tenido que modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales y este mismo lunes la Comisión de Coordinación de la Policía Local ha dado el visto bueno a las normas marco, de forma que antes de fin de año puedan estar aprobadas.

Asimismo, ha indicado que son 19 los ayuntamientos que han mostrado interés en participar de este proceso selectivo común y ya está publicado el temario de esa futura oposición, cuya convocatoria continúa adelante" porque, "lejos de cualquier conflicto", la presidenta ha aseverado que asumirán las observaciones del Gobierno central y habrá acuerdo en la comisión bilateral.

Además, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico seguirá trabajando en la preparación de un Plan de formación integral y continua con "la mayor inversión que nunca se ha hecho", dirigido a todas las categorías profesionales de los cuerpos policiales.

Para ello, se contará con la colaboración de los profesionales de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional y de la Escuela de Ávila.

LA POLICÍA DE CAMARGO, "EJEMPLO DE FUNCIONALIDAD"

La presidenta ha afirmado que ha comenzado "un nuevo tiempo" para la Policía Local y en este contexto ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por Movellán en estos tres años, en los que ha convertido la Policía Local de Camargo en "un ejemplo de funcionalidad, operatividad y servicio para toda Cantabria".

Y es que, según ha subrayado, el Cuerpo dispone de más medios y de más personal, tras sumar 16 nuevos agentes hasta completar una plantilla de 37 efectivos.

Finalmente, Buruaga ha trasladado de que va a guardar la medalla recibida como símbolo de su "compromiso" para seguir trabajando y en reconocimiento del esfuerzo los profesionales que forman parte de la Administración de Justicia, de los Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas.

"Para cuidarnos y protegernos, para velar por el orden y la convivencia y representar la mejor cara del servicio público al que todos nos debemos", ha concluido.

En la misma línea, el alcalde ha afirmado que Camargo cuenta con "uno de los cuerpos de Policía Local mejor formados y dirigidos de Cantabria" y ha reivindicado la labor que realizan los agentes de este cuerpo y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, Movellán ha ensalzado que desde su llegada a la Alcaldía en 2023 se han "adaptado" al crecimiento de Camargo y a unas necesidades de seguridad "cada vez mayores". En este punto, ha puesto de relieve que la inversión en este capítulo ha crecido un 43 por ciento desde el inicio de la legislatura, hasta superar los 3 millones de euros.

"Camargo es mejor porque estáis con nosotros", ha manifestado el alcalde de Camargo, quien ha hecho referencia al nuevo modelo de seguridad implantado, que "hacía mucha falta" y "no sería posible sin el impulso valiente" del Gobierno de Cantabria.

En este sentido, ha dado la enhorabuena a Buruaga por "liderar" este proceso y por estar dispuesta a "romper muchas inercias" al "impulsar la oposición única para el acceso a la profesión". Un procedimiento que, ha dicho, permite trabajar en la "homogeneización, formación y desarrollo" de las Policías Locales de Cantabria.

Finalmente, en el acto ha intervenido el subinspector jefe del cuerpo municipal, Tomás Ramos, para quien el trabajo en equipo "consolida este Estado social y de derecho" con "justicia, igualdad, libertad y pluralismo político".

OTRAS DISTINCIONES

El acto ha contado con una amplia representación institucional, como la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; y el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, además de representantes de la Justicia, Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, servicios de emergencias, Policía Local, Protección Civil y miembros de la Corporación municipal.

Además de la entrega de la Medalla de la Policía Local a la presidenta, también se ha distinguido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, con la Cruz al Mérito Profesional que el Cuerpo, entre otros.

Asimismo, se ha entregado la Medalla de la Policía Local al CEIP Agapito Cagigas, en el año de su centenario; y al oficial Francisco Javier Valle. Las cruces al Mérito Profesional han reconocido, entre otros, a responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional y a tres integrantes de la Policía de Camargo.

También el programa ha incluido cruces de Servicios Distinguidos, 13 placas de agradecimiento y 47 felicitaciones públicas: 35 a miembros de la Policía de Camargo, una a un agente de Santander, nueve a guardias civiles, una a un vigilante de seguridad y una a un vecino.